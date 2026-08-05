OTKRIVENI JEZIVI DETALJI UBISTVA PEKARA NA KARABURMI: Novosađanka ga namamila na intimni odnos, vezala pertlama a onda je usledio horor!

Osumnjičeni Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže na saslušanju su se branili ćutanjem

Troje osumnjičenih za ubistvo pekara Radivoja Gajičića (73) na Karaburmi na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branili su se ćutanjem.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, oni se sumnjiče da su 2. avgusta, po prethodnom dogovoru, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, iz koristoljublja lišili života oštećenog.

- Osumnjičeni Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže na saslušanju su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se stavlja na teret krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena doživotna kazna zatvora.

- Postoje osnovi sumnje da su 2. avgusta u večernjim časovima, automobilom "fiat punto", osumnjičeni dovezli u blizinu piljarnice i stana oštećenog, nakon čega je Milica Đ., po prethodnom dogovoru sa oštećenim, ušla u njegov stan, pa je po prethodno sačinjenom planu i u nameri da ga dovede u bespomoćan položaj i time omogući nesmetano izvršenje dogovorenog krivičnog dela, započela sa njim intiman odnos - opisano je šta je prethodilo stravičnom zločinu.

Navela ga je, kako se sumnja, da u potpunosti skine odeću, a potom ga je uz negov pristanak, vezala pertlama za ruke i noge, čime mu je bilo onemogućeno da pruži bilo kakav otpor, nakon čega je u stan ušao Mario S.

- Potom su Mario S. i Milica Đ. oborili oštećenog na pod, stavili mu u usta tkaninu koju su vezali pertom preko usta i gurali mu je dublje u usnu duplju, a glavu mu zabacivali unazad uz trzaje, usled čega je kod oštećenog nastupila smrt. Mario S. i Milica Đ. su zatim, kako se sumnja, izvršili premetačinu stana i iz sefa oduzeli oko 11.000 delom u dinarskim apoenima, a delom u evrima, dok je za to vreme Martina K. ostala u putničkom motornom vozilu ispred zgrade, posmatrala prilaz objektu i bila spremna da upozori okrivljene ukoliko se neko pojavi - otkriveno je ko je kakvu ulogu u zločinu imao.

Nakon izvršenog krivičnog dela, kako se dodaje u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, svo troje osumnjičenih su se zajedno udaljili sa lica mesta navedenim vozilom, a potom podelili oduzeti novac.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama deo novca pronađen je tokom akcije hapšenja kod osumnjičenih.

Autor: D.B.