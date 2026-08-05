OVO JE UZROK JEZIVE NESREĆE KOD ŠAPCA! Evo kako je došlo do tragedije - Kamionom pokosio dvojicu putara, pa sleteo s puta i zakucao se u ogradu!

U mestu Ribari nedaleko od Šapcana motoputu stradali radnici preduzeća "Signal Sombor" dok su izvodili radove na putu. Tužilaštvo naložilo zadržavanje vozača kamiona zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Dvojica radnika preduzeća "Signal Sombor" poginula su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na motoputu kod mesta Ribari, nedaleko od Šapca, kada je u njih udario kamion sa prikolicom, a sve detalje i kako je tačno došlo do nesreće rekli su za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Inače, vozač kamiona I. J. (40) uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 časova po nalogu nadležnog tužilaštva.

Prema rečima nadležnih, nesreća se dogodila 5. avgusta oko 7.40 časova, a u sudaru su život izgubila dvojica radnika A. M. (1967) i P. L. (1964), dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

Kako je rečeno iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, do nesreće je došlo kada je vozač kamiona sa prikolicom, krećući se iz pravca Šapca ka Loznici, naleteo na radnike koji su se nalazili pored zaustavljenog vozila.

- Na osnovu izvršenog uviđaja saobraćajne nezgode od strane policijskih službenika SPI u Šapcu i dežurnog javnog tužioca OJT u Šapcu, kao i izjava vozača i svedoka, utvrđeno je da je do saobraćajne nezgode došlo tako što je vozač I. J. (1986) upravljao skupom vozila koji čine kamion i prikolica, krećući se motoputom iz pravca Šapca prema Loznici - rečeno je za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Prema navodima tužilaštva, vozač se nije kretao brzinom prilagođenom uslovima na putu.

- Dolaskom na 24 km + 500 m puta isti nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi - dodaju iz tužilaštva.

Kako se dalje navodi, kamion je prednjim delom udario dvojicu pešaka, radnike preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije "Signal Sombor".

- Tom prilikom prednjim delom skupa vozila udara pešake A. M. (59) i P. L. (62), radnike preduzeća za izradu i održavanje saobraćajne signalizacije 'Signal Sombor', a zatim u zadnji deo priključnog vozila koje je bilo pridodato vučnom vozilu, a koji skup vozila je bio zaustavljen i parkiran u desnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Loznici - navode.

Nakon udara, kamion je prešao u levu saobraćajnu traku, a potom sleteo sa kolovoza i udario u zaštitnu metalnu ogradu.

- Nakon kontakta, skup vozila kojim je upravljao I. J. prelazi na levu stranu kolovozne trake u pravcu kretanja i levim delom silazi sa kolovoza i udara u zaštitnu metalnu ogradu - navelo je tužilaštvo.

Smrt dvojice radnika konstatovana je na licu mesta.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi A. M. i P. L. preminuli su na licu mesta, a čija smrt je konstatovana od strane specijaliste opšte medicine dr Jasmine Srnić - potvrdili su nam iz OJT u Šapcu.

Vozač kamiona je odmah nakon nesreće alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu.

- Na licu mesta vozač I. J. (1986) je alkotestiran i konstatovano je da isti nema alkohola u organizmu. Po naredbama dežurnog javnog tužioca, od vozača je u Zdravstvenom centru u Šapcu uzet uzorak krvi i urina radi utvrđivanja prisustva alkohola u organizmu i psihoaktivnih supstanci.

Nakon uviđaja, dežurni javni tužilac naložio je zadržavanje vozača zbog sumnje da je počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Dežurni javni tužilac je nakon izvršenog uviđaja saobraćajne nezgode naložio zadržavanje osumnjičenog I. J. u trajanju od 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 4 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika - zaključuju.

Istraga će utvrditi sve okolnosti ove tragedije, uključujući način nastanka nezgode i sve činjenice od značaja za dalji postupak.

Autor: D.B.