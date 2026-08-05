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PRVE SLIKE SA LICA MESTA! Više od 30 vatrogasaca i nekoliko helikoptera gase požar u Deliblatskoj peščari (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, uključujući helikoptere Helikopterske jedinice H145 i H215 Super Puma, dok na požarište pristiže i helikopter Kamov Ka-32 kako bi se dodatno pojačali kapaciteti za gašenje požara iz vazduha.

„Na terenu su angažovana 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva. Na mestu intervencije nalazi se i pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, koji neposredno koordinira aktivnostima na gašenju požara.

Požar je izbio 2. avgusta u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari. Prvo požarište lokalizovano je 3. avgusta na površini od oko četiri hektara, dok je drugo lokalizovano na površini od oko dva hektara. Naši pripadnici nastavljaju intenzivne aktivnosti na potpunoj likvidaciji svih žarišta i sprečavanju ponovnog širenja vatre.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da angažuje sve raspoložive kapacitete sve dok požar ne bude u potpunosti stavljen pod kontrolu“, izjavio je ministar Dačić.

Foto: Pink.rs

Autor: D.B.

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