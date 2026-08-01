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PAKAO U ŠPANIJI, SRBI U AKCIJI Helikopter MUP-a Srbije pomogao da se požar stavi pod kontrolu

Izvor: Novosti, Foto: Printskrin/Instagram/mupsrbije ||

Pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa helikopterom "Super puma" učestvovali su u gašenju velikog požara u oblasti Leone, u blizini grada Viljafranka.

U izuzetno teškim uslovima, zajedno sa španskim kolegama, šest njihovih i jednim helikopterom MUP-a Srbije, požar je uspešno stavljen pod kontrolu i lokalizovan.

Vatrena stihija zahvatila je nekoliko hiljada hektara, a nakon uspešne intervencije iz vazduha, glavni deo zadatka nastavljaju snage na terenu.

Autor: A.A.

#Požar

#Vatrogasci

#Španija

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