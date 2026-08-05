DRAMA NA NOVOM BEOGRADU! BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA HOTEL: Zaposleni sprečio veću štetu, policija traga za napadačem

Nepoznato lice bacilo je molotovljev koktel na ulaz hotela na Novom Beogradu, nakon čega je izbio manji požar. Brzom reakcijom zaposlenih vatra je ugašena, a policija istražuje slučaj.

Nepoznato lice bacilo je u sredu oko 3 časa molotovljev koktel na ulaz jednog poznatog hotela na Novom Beogradu, nezvanično se saznaje.

Kako se nezvanično saznaje, nepoznata osoba je zapalila staklenu flašu ispunjenu zapaljivom tečnošću i bacila je na ulaz objekta, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu.

Vatru su primetili zaposleni u hotelu, a zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji jednog od radnika požar je ubrzo ugašen.

U incidentu je pričinjena manja materijalna šteta, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji osobe koja je bacila molotovljev koktel.

Autor: D.B.