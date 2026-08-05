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DRAMA NA NOVOM BEOGRADU! BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA HOTEL: Zaposleni sprečio veću štetu, policija traga za napadačem

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Nepoznato lice bacilo je molotovljev koktel na ulaz hotela na Novom Beogradu, nakon čega je izbio manji požar. Brzom reakcijom zaposlenih vatra je ugašena, a policija istražuje slučaj.

Nepoznato lice bacilo je u sredu oko 3 časa molotovljev koktel na ulaz jednog poznatog hotela na Novom Beogradu, nezvanično se saznaje.

Kako se nezvanično saznaje, nepoznata osoba je zapalila staklenu flašu ispunjenu zapaljivom tečnošću i bacila je na ulaz objekta, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu.

Vatru su primetili zaposleni u hotelu, a zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji jednog od radnika požar je ubrzo ugašen.

U incidentu je pričinjena manja materijalna šteta, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji osobe koja je bacila molotovljev koktel.

Autor: D.B.

#Molotovljev koktel

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