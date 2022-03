Vulin na skupu Pokreta socijalista u Bajinoj Bašti: Samo ubedljiva pobeda Vučića na predstojećim izborima garantuje mir i stabilnost Srbije

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin istakao je danas u Bajinoj Bašti na skupu svoje partije da samo ubedljiva pobeda Aleksandra Vučića na predstojećim izborima garantuje mir i stabilnost Srbije, te da glasanjem za Aleksandra Vučića glasamo za vojnu neutralnost Srbije i nastavak vođenja nezavisne i samostalne politike.

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prvi lider Srba koji je postao lider svih Srba, ne zato što mu je to neko dao ili što mu je neko nametnuo ili što je neko naredio, već zato što su ga Srbi bez obzira gde žive prihvatili kao svog vođu, kao svog predsednika. Srbi znaju da, ako nemaju jedinstveno vođstvo, ako nisu jedinstven politički narod, da ih neće biti.Predsednik Aleksandar Vučić je čovek koji ima istorijsku odgovornost da nas objedini, da nas okupi, da nas sačuva. Zato, glasanje za predsednika Vučića nije glasanje za jednu političku stranku ili grupu političkih partija, to je glasanje za ideju, za vekovnu borbu jednog naroda da bude zajedno, da bude siguran, da bude bezbedan, da bude miran", istakao je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, obraćajući se svojim članovima i pristalicama u Bajinoj Bašti.



"Ovo su istorijski izbori u istorijskom vremenu u kojem je svet koji smo poznavali prestao da postoji. Svet se promenio nepovratno. Mesto u tom svetu Srbija mora da izbori. Zato, kada budete glasali za predsednika Vučića, vi glasate za to da će Srbija ostati vojno neutralna, da Srbija nikada neće biti deo NATO pakta, vi glasate za to da Srbija neće uvoditi sankcije svojim prijateljima. Vi glasate za to da će Srbija sama odlučivati ko su joj prijatelji, glasate za to da neće napustiti Srpsku, vi glasate za to da Kosovo neće biti tuđa i strana reč, već deo nas i naše zemlje, vi glasate za to da ćemo razvijati i graditi svoju zemlju. Vi glasate za to da ćemo se razvijati kao i do sada ulažući u sebe, ne pokušavajući da se dodvorimo strancima. Vi glasate za pravo srpskog naroda da odlučuje sam o sebi", poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin i naglasio da samo ubedljiva pobeda Aleksandra Vučića na predstojećim izborima garantuje mir i stabilnost Srbije.



"Pobeda predsednika Vučića ne može da bude samo obična pobeda, ona mora da bude toliko ubedljiva da oni koji žele rasulo i nered, da oni koji žele raspravu i razdor među braćom ne mogu da pomisle da 4. aprila izazovu sukobe među nama.

Mir i stabilnost Srbije moraju se zadržati u ovom nemirnom i nestabilnom svetu, a to garantuje samo ubedljiva pobeda Aleksandra Vučića na predstojećim izborima", poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.



Predsednik Pokreta socijalista istakao je da država na čelu sa Aleksandrom Vučićem ravnomerno ulaže u sve krajeve Srbije i da se u Bajinoj Bašti i okolini narednih godina očekuju veliki infrastrukturni projekti.



„Razvijaćemo i jačati naš Zlatiborski okrug, izgradnjom novih saobraćajnica, gradnjom tunela ispod Kadinjače, što će biti značajno ne samo za Bajinu Baštu, već i za našu braću u Bratuncu i Srebrenici. Srbija jednako brine i o svim Srbima sa druge strane Drine", poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.



Narodni poslanik Srpske napredne stranke Krsto Janjušević pozvao je sve građane Bajine Bašte da svojim glasom 3. aprila podrže politiku mira, stabilnosti i napretka, politiku predsednika Aleksandra Vučića. Janjušević je istakao da Pokret socijalista nije samo koalicioni partner Srpske napredne stranke, već iskreni prijatelj i saborac u zajedničkoj borbi za bolju i sigurniju budućnost Srbije.



Skupu Pokreta socijalista u Bajinoj Bašti prisustvovali su i načelnici opština Srebrenica i Bratunac, Mladen Grujičić i Srđan Rankić, kao i poslanici parlamenta Republike Srpske.