VUČIĆ PORUČIO IZ PADINSKE SKELE: Država nije igračka, izbori nisu igra! NAŠ CILJ JE DA PROSEČNA PLATA BUDE 1.000 A PENZIJA 500 EVRA!

Nakon posete Opovu i Kikindi, predsednički kandidat SNS Alekandar Vučić, posetio je i Padinsku Skelu gde se obratio građanima i najavio brojna ulaganja, kao i rešavanja problema.

Nakon što je razgovarao sa građanima Opova, Vučić se obratio i stanovnicima Padisnke Skele.

Kako je dodao, pojedini nisu imali vremena da čuju građane Padinske Skele i cele obale, što sada nije slučaj.

LEVU OBALU OČEKUJU VELIKA ULAGANJA

- Uložićemo dosta. Za nas je važno da u Borči napravimo sportski centar sa otvorenim i zatvorenim bazenom. Važno je što smo potpisali sa evropskom investicionom bankom... Bilo je komplikovano, ali kreće da se radi kanalizaciona mreža. Tu imamo problem kod Padinske Skele... - rekao je Vučić.

Kako je dodao, građani treba da slušaju one koje znaju, i koji grade, a ne one koji mole da im date glas na izborima.

- Oni misle da su iznad nas, a niti su završili škole, niti su vredniji, možda lepše misle o njima, ali to govori o vama i nama. To znači da smo skromniji. Na nama je da pomognemo ljudima koji nisu rešili svoje probleme, kojih godinama ima dosta i mnogo - kaže Vučić.

REŠIĆE SE PROBLEMI LEGALIZACIJE OBJEKATA

Gooreći o brojnim problemima, Vučić je istakao da ljudima ne obećava ništa što ne može da uradi, te obećao da će u vreme izborne tišine primiti delegaciju ljudi koji imaju probleme sa legalizacijom objekata.

- Sada pozivam, da prvog ili drugog aprila, dobiju poziv da dođu do mene. Milion stvari tu ima da se uradi, ali moramo da obezbedimo ljudima da žive normalno - rekao je Vučić.

- Neću da izlazim sa tim čim se izbori završe... Uvek su komplikovali proces legaloizacije, samo zato što je uvek neko očekivao da je on taj koji je milosrdni anđeo, koji će to da završi, i da stavi pare u svoj džep - dodao je Vučić.

Kako je Vučić dodao, on nije neko ko je šarmantan, i neko ko ume na silu da se smeje, dodajući da je veoma zabrinut.

- Zabrinut sam ne zbog onoga za šta smo mi krivi, zabrinut sam za velike koji ne žele jedni druge da čuju. Svi pričaju o miru, a ne žele ga, oni žele poraz - dodao je Vučić.

ONI KOJI NAPADAJU SRBIJU ŽELE DA NAS VIDE U NJIHOVOM BLATU

On se osvrnuo i na napade Kurtija i Đukanovića, navodeći da oni samo žele da Srbiju uvuku u blato sukoba, a da je na Srbiji da prećuti gluposti.

- Mi ćemo da gradimo fabrike, puteve, da mislimo na budućnost dece, i da čuvamo mir. Suviše smo ratovali, da bismo takve greške ponavljali - dodao je lider SNS.

Kako je dodao, o političkim protivnicima neće govoriti.

- Smešni su, a ja sam izgradio više auto - puteva, škola, muzeja i pozorišta, nego što vi umete da nacrtate. Natavite da vređate, mi vas nećemo. Mi ćemo da brinemo o vama, i o vašoj deci - priča Vučić.

SRBIJA NE DA KOSOVO!

- Imamo tešku situaciju na KiM. Imamo Kurtija koji kaže da ako srbi žele da učestvuju na izborima Srbija mora da uputi notu Kosovu, što bi značilo priznanje. Dobiće Kurti odgovor sutra, ali to priznanje neće dobiti. Mi moramo da sačuvamo naše ljude na Kosovu i Metohiji, da nam se više nikada ne dogodi nijedna oluja - rekao je Vučić.

PROSEČNA PLATA BIĆE 1.000, A PENZIJA 500 EVRA

- Ja se ne stidim, ja vama mogu da kažem da vas volim, boriću se za vas, u vaše ime, na svakom mestu. Izbori nisu igra, država nije igračka. Molim mlade ljude da ne budu buntovni. Neka razmisle dobro, jer jedna greška, i države nema. Pogledajte danas šta su uradili oni koji su želei prevrate u svetu, doveli su do toga da zemlje pola nema, da nema budućnost. Molim vas da budete obazrivi i ozbiljni, i ako to budemo uradili, pobedićemo uspešnije nego ikada. To je Srbija koja veruje u strpljenje, snagu i energiju mladih ljudi. Naš je cilj da prosečna plata bude više od 1.000 evra, prosečna penzija više od 500 evra. Može nekada da se kasni, da nešto ne uradimo na vreme, ali kada kažemo da ćemo nešto da učinimo, to ćemo uraditi! - rekao je Vučić, i zahvalio se levoj obali koja je u velikom broju došla kako bi podržala SNS.

Vučić je danas, imao priliku da razgovara i sa građanima iz Opova i Kikinde koji su mu poželeli sreću na predstojećim predsedničkim izborima koji će se održati 3. aprila.

