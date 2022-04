TUČA NA BIRAČKOM MESTU U NOVOM PAZARU! Predsednik RIK: Glasanje normalizovano posle intervencije policije

Došlo je do tuče, kako smo obavešteni od strane biračkog odbora. Odmah je došlo do intervencije policije - preneo je na prvoj konferenciji predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Od jutros u 7 časova ujutru su otvorena na ukupno 8.267 biračkih mesta, otvorena su sva sem jednog u Novom Pazaru broj 77, jer je došlo do izvesnih problema.

- Došlo je do tuče, kako smo obavešteni od strane biračkog odbora. Odmah je došlo do intervencije policije. Gotovo je neverovatno da od 8.267 biračkih mesta imamo samo jedan problem koji će biti u najkraćem roku će biti rešen i to biračko mesto će nastaviti sa radom - izjavio je predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

Autor: