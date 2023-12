Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održala je danas predizborni skup u Jagodini.

Predasednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je ponosan na sve ljude koji su tu. To su, kaže on, najbolji ljudi u Srbiji koji šredstavljaju pristojnu Srbiju.

- Hvala profesorka, hvala Ristiću koji su pružili podršku. Znali su da će biti besomučno napadani. ja sam ceo dan proveo u Nišu uradili smo važnu stvar. Dalje radimo tu energetsku infrastruktutu, železničku, putnu, i svaku drugu - rekao je Vučić.

- Do Marta u Jagodini magnetna rezonanca, mamograf. Uložićemo u jagodinu jer pomoravlje mora da ima najbolju moguću bolnicu - dodao je Vučić.

- Od početka kampanje su nas napadali najgorim mogućim neistinama, šireći mržnju ne samo prema meni, nego prema svakom od vas. Dali su sebi za pravo da se postave da su pametniji i važniji od nas. Da se našalim, Đilas priča o poštenju, a uzeo 619 miliona evra. I hoće da zbog njegovog poštenja glasate za njega. Nemam ništa protiv loših đaka, ima tu dobrih ljudi, ali loši đaci slušaju učitelje, kao ja profesorku Drulović. A onda se Miki G17 Aleksić, koji nije mogao da završi razred, setio se da kaže da je on pametan, a mi glupi - kaže Vučić.

- Ovaj iz G17 i Marinika Tepić su zajedno promenili 12 stranaka. Mnogo je za 4 života. I nemojte da zaboravite da su to oni isti koji su vam obećavali da ćete da dobijete po 1.000 evra. Na to su zaboravili, ali su sebi u džep stavili 619 miliona - kaže predsednik i dodaje:

- Znam da ne teče med mleko, ali znamo koliko smo se trudili i borili i šta smo uradili. Znam da penzioneri nemaju velike penzije, ali imaju znatno veće. Povećaćemo ih 14,8 odsto već od 1. januara i svake godine ćemo drastično da ih povećevamo - dodao je predsednik.

- Ako nam ukažete poverenje, do kraja mandata će prosečne plate biti 1.400 evra, a penzije preko 650. I minimalna zarada najmanje 650 da mogu da prehrane decu. I za Resavicu da kažem da ću da im čuvam posao i da će im plate biti veće - najavio je Vučić.

- Oni bi ponovo da nam unište Srbiju, da ponovo zakatanče fabrike. Verujte da bi uradili brže nego što mislite. Oni nemaju ideale. Ja imam snove da gradimo - Kaže Vučić.

- Jeste li videli njihovog kandidata za gradonačelnika Beograda, bezličan lik. Da li ste videli njegov spot? Sve što smo mi radili". Čovek je sprečavao da se gradi Beograd na vodi, a sad bi da da 1000 stanova. Izbori su ozbiljna stvar. Država nije igračka, nije šala. Možete da se ljutite na nekog, ali na kraju vaša je obaveza i dužnost da sednete sa porodicom i kažete da budemo ozbiljni i da vidite ko vam garantuje sigurnu budućnost - rekao je predsednik o opoziciji.

- Ovde u Pomoravlju smo deceniju imali egzodus, odlazili su u zapadne zemlje. Mali broj njih se već vratio, a pozivam ih sve da razmisle. To su za nas ključne stvari. Ovde su sve dobri domaćini. Imamo kuće, ali su prazne. Moramo da obezbedimo još investitora, da ljudi imaju posao. Pitate se zašto to nismo uradili ranije. Ne znam. Ja sam kriv. A evo i zašto. Opterećen problemima, svakih sedam dana idem u Brisel. Samo da to imate u vidu. Sa druge strane borimo se za investitore, i ovo će biti rekordna godina. Imamo ih sve više iz Azije. Sve je to rezultat naše politike - navodi Vučić.

- Kad je počeo rat u Ukrajini, bio sam oprezan. Da ne srušimo poziciju prema KiM, a da istovremeno ne srušimo prijateljstvo preko noći uvođenjem sankcijama. A onda su svi graknuli i tada su mnogi glasali za druge političke partije. Zato sam se angažovao u ovoj kampanji, da bar nešto vratim, jer sam vodio politiku dobru za državu, a ne za svoju stranku - kaže Vučić.

- Raskokodakali se da će Vučić posle izbora 3. aprila da uvede sankcije Rusiji. Dođe i prođe 4. april, prođe i cela godina, a Vučić ne uvede sankciji. A oni odmah iza 3. aprila, setili se da kažu 'Vučić je protiv Evrope, moramo da uvedemo sankcije'. Đilas kaže da je opšte poznat stav SSP da je za uvođenje sankcija, a onda mesec dana kasnije kaže da je opšte poznat stav SSP protiv uvođenja sankcija. Toliko o doslednosti. Svi oni, šta god sad govorili, trebaće im jedan dan da se ujedine u koalciju protiv Srbije. Zato vas molim da, da bismo ih pobedili, date glas listi "Srbija ne sme da stane". To je jedina garancija da ćemo sačuvati Srbiju - rekao je predsednik, pa dodao:

- Sledeća i godine pred nama biće mnogo bolje zbog reformi. Hvala premijerki Brnabić što se borila. Dolazi bolje vreme za svaku kuću - rekao je Vučić.

Doktorka Jelena Drulović istakla je da joj je veliko zadovoljstvo što je danas tu. Ona je dodala da je glavna poruka što je ponosna jer živi u Srbiji.

- Počela sam da radim pre 40 godina. od maja 2020. godine, svi mi lekari, kao da živimo u bajci, jer se naši pacijenti sada leče kao svuda u svetu, što im omogućava da nastgave da vode normalne živote. Mi živimo jedan normalan život, i to je ogroman uspeh - rekla je Drulović.

17:10 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u halu.

Istoričan Dejan Ristić kaže da se raduje jer je deo tima dobrih, vrednih i časnih ljudi, odanih porodici i zajednici.

- Drago mi je da se okupljamo širom Srbije, kako bismo pokazali d aima veliki broj ljudi spremnih da stvaraju novi život, boljitak za sve građanine... Kampanja je počela ružno, udarcima na jednu porodicu. To nije udar na jednu, nego na svaku našu porodicu, što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu. Apelujem kao roditelj da poštujemo osnovne uzusw lepog i plemenitog ponašanja - priča on.

Doktor Nenad Đurović je istakao da je Jagodina njegova domovina, odakle je otišao na Medicinski fakultet u Kragijevcu. Posle toga, dobio je poverenje predsednika Srbije, zbog čega se vratio u Jagodinu da radi kao pedijatar.

- Nadam se da će predsednik pomoći da dobijemo nove inovativne lekove. I sam sam veliki ljubitelj vojske, rešio sam da služim dobrovoljno vojni rok, i video sam da veliki broj mladih ljudi sledi moj put - rekao je Đurović.

Molim sve prisutne da prate naš put, i put Vučića, jer Srbija ne sme da stane, zaključio je Đurović.

17:00 - Intonirana je himna "Bože pravde"

Očekuje se dolazak i obraćanje Aleksandra Vučića.

16.20 - Hala već puna

Dvorana "JASSA" u Jagodini, gde se skup održava, već je ispunjena.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se ranije danas u Nišu sastao sa predsednicima Azerbejdžana i Bugarske, Ilhamom Alijevim i Rumenom Radevom, potom prisustvovao obeležavanju početka rada Gasnog interkonektora Srbija-Bugarska, a zatim i prikazu opreme i sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

