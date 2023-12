ĐURĐEV: Vučević najbolji kandidat za budućeg premijera

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da aktuelni ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević treba da buide novi premijer Srbije posle izbora 17. decembra.

Đurđev je istakao da je nekoliko važnih političkih aktivnosti obeležilo proteklih desetak dana, od posete predsednice Vlade Italije do otvaranja gasnog interkonektora.

- To su sve važne teme, a koje pokazuju i određeni autoritet koji ima Srbija. Kada je u pitanju ovaj događaj otvaranja gasnog interkonektora, to je upravo jedan od preporuka Evropske unije, direkrtiva EU, kako bi se energetski sistem Srbije diverzifikovao ne bi li bila neka alternativa za ruski gas, a što je jedna evropska i zapadna želja, koja je nerealna. To su besmislene stvari, kao što je i bivša SFRJ insistirala na besmislenim stvarima, i onda je završila kakao je završila. Predviđam da će EU završiti na isti način – rekao je Đurđev za Hepi televiziju i objasnio:

- Taj kapacitet je oko 500 miliona kubnih metara gasa, a Srbiji je neophodno tri milijade. Evropska unija je na nkim sličnim pozicijama kada je proporcija u pitanju. Ruski gas je nezaobilazan što takođe podrazumeva da je saradnja sa Rusijom na političkom i svakom drugom planu potrebna. I ukoliko se to izbegava to će uticati na cenu energenata, a cena energenata određuju cene svih drugih životno važnih proizvoda...

- Imali smo nedavno potez Makedonije koja je uslovljena za novu nabavku za gas, a taj gas može biti bilo koji drugi samo da nije ruski. Onda će biti pet puta skuplji. EU i svi oni koji prate njene direktive će plaćati skuplje, a njihovo stanovništvo će biti siromašnije – rekao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige ističe da je u tom pravcu politička neutralnost jako važna.

- Jako je važno da ako je Srbija nezaobilazan i važan faktor na ovom delu evropskog kontineta, onda je važno da na toj utakmici igraju najbolji igrači. Verujem da će posle izbora 17. decembra pobediti lista broj 1 „Srbija ne sme da stane“. Apelujem an sve da upravo glasaju za tu listu, jer je nosilac liste-prvi na toj listi Miloš Vučević – istakao je Đurđev i dodao:

- Smatram da je on najbolji kandaidat za budućeg premijera, jer ima podršku građana Srbije. Porodičan je čovek ima uvažavanje od strane Vojske Srbije, a na čelu je Ministarstva odbrane. Ima uvažavanje Srpske pravoslavne crkve, dobre odnose sa patrijarhom naše crkve Porfirijem. Mislim da je on pravi čovek za neku ozbiljnu igru, da je ozbiljan čovek, ozbiljan igrač i da može zajedno sa predsednikom Vučićem i da prati njegov ritam, njegove političke smernice i da će to na najbolji mogući način Srbiju da izvuče iz ćorsokakak u koji nas mnogi teraju.

Đurđev je rekao da su to prvenstveno zemlje zapada i neki od susednih zemalja kojima takođe nije prijatno da gledaju Srbiju kako napreduje, da gledaju Srbiju kako se razvija.

- Ne žele da prihvate ispruženu ruku prijateljstav koju Srbija pruža svima. Kao što je pružila Mađarskoj. Mađarska je na to odgovorila. I kao što pruža Crnoj Gori, a Crna Gora se „koprca“, hoće-neće... Tako da mislim da bi i ostale zemlje u okruženje trebalo da prihvate ruku prijateljstva Srbije, da svima bude dobro, a pravi trenutak za to je upravo posle 17. decembra, jer će tada udar da bude najjači – zaključio je Đurđev.