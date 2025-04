Đurđev: Pucali su u Srbiju, ali nisu znali da je Vučević za nju spreman da primi metak!

Miloš Vučević ostaće upamćen kao, uz Aleksandra Vučića, najuspešniji premijer Srbije u 21. veku, rekao je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- U specijalnom hibridnom ratu protiv Srbije hrabro je podneo sve udarce i ispunio svoju zakletvu - da će Srbiju braniti od svakog, uvek i svuda. Naši neprijatelji pucali su u Srbiju, ali nisu znali da je Vučević spreman da primi metak za nju i da preživi i iz svega izađe još jači i spremniji za borbu - izjavio je Đurđev.

Prema njegovim rečima, iza aktuelnog predsednika Srpske napredne stranke ostali su rezultati koje niko ne može osporiti niti umanjiti.

- Borio se kao lav protiv siromaštva smanjivši cene najvažnijih proizvoda u jeku inflacije izazvane ratom u Ukrajini. Čim je on podneo ostavku sve je ponovo poskupelo. On je znao šta tišti i muči običnog čoveka jer je i sam iz naroda, on je bio prvi premijer koji nije Beograđanin posle mnogo godina - podvukao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige istakao je da je Vučević vratio veronauku u škole kao obavezan predmet i izjednačio veroučitelje sa drugim profesorima.

- Vodio se idejama srpskog konzervativizma, vere, tradicije i morala. Pokrenuo je pitanje srpskih udžbenika koje treba da pišu i štampaju srpske ustanove, a ne nemačke ili hrvatske. Nije se libio ni da otvori pitanje borbe protiv kladionica i kockarnica koje truju našu omladinu. Ono što je najvažnije - Vučević je uspeo da sačuva Srbiju od građanskog rata koji nam se spremao dugo i perfidno i spolja i iznutra. Ostaće upamćen kao prvi premijer na svetu koji je uspeo da odbrani jednu suverenu zemlju od do sada neviđenog multivektorskog hibridnog rata i obojene revolucije u kojoj su zloupotrebljena deca, što nisu radili ni najgori monstrumi u istoriji čovečanstva - zaključio je Đurđev.