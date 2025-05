ĐURĐEV: Miloš Vučević je prijatelj Rusije i PROTIV je izvoza municije u Ukrajini

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev istakao je da je Miloš Vučević bio glavni bedem prodaje oružja i municije Ukrajini, zato je i bio prva žrtva hibridnog rata protiv Srbije.

,,Dok je Miloš Vučević bio ministar odbrane, a potom i premijer Srbije, niko nije smeo ni da pomisli da isporučuje srpsko oružje i municiju Ukrajini. Upravo zato je on smenjen sa mesta premijera, odnosno bio prva žrtva hibridnog rata protiv Srbije" - izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On objašnjava da je POKS poslednja stranka koja ima pravo da propituje nečiju rusofoboju ili rusofiliju.

,,Prodaju narodu priču da žele dobre odnose sa Rusijom, a podržavaju studente blokadere, odnosno teroriste koji ne daju radnom i poštenom narodu da normalno živi i radi. Ti isti blokaderi voze bicikle do Brisela, a ne do Moskve. Baš njih briga sve zajedno za to što ruska deca ginu, oni samo koriste tu temu da bi politički mešetarili" - dodao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige smatra da, ako je neko iskreni prijatelj Rusima, onda je to Vučević i zato je kažnjen isključenjem iz izvršne vlasti.

,,Da nije tako, ne bi se Vučević više puta sastajao sa ambasadorom Ruske Federacije i njenim zvaničnicima. Ne zaboravite da je Ursula fon der Lajen svojevremeno otkazala sastanak sa Vučevićem u Beogradu samo zato što je istog dana imao susret sa ruskim ministrom Maksimom Rešetnjikovim. Svojim delima Vučević je i kao ministar i kao premijer pokazao i dokazao da za njega postoji samo Srbija, odnosno interesi naše otadžbine i naših građana" - zaključio je Đurđev.

Autor: Iva Besarabić