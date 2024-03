VUČEVIĆ: TRUDIĆEMO SE DA NE DOŽIVIMO PAKAO KOJI NAM PRIŽELJKUJU

Reagujući na pretnju koju je takozvana aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović, uputila predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću rekavši da će da ga ubije mafija na ulici, i da Srbiju čeka pakao, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević istakao je da je to primer bolesne mržnje prema svemu što je srpsko.

- Njena poruka je da će oni da rehabilituju mafiju koja je do 2012. godine vladala Srbijom i ubijala po ulicama. Pa je tako ubila i premijera Zorana Đinđića, a sutra je baš godišnjica tog ubistva. Zar treba opet u takvom društvu da živimo? Mi ćemo se uvek boriti protiv toga! Srbija zaslužuje sve najbolje i trudićemo se da nikad ne doživimo pakao koji nam Aida Ćorović i njoj slični priželjkuju. Neću da im se dodvoravam pristojnim rečnikom, jer takvi to ne zaslužuju pošto prizivaju zlo u Srbiji, i da moj narod prolazi kroz pakao. Sram ih bilo! Po njima srpski narod nije dovoljno stradao, a preko 100.000 Srba napustilo je Sarajevo, celu Krajinu su očistili od Srba, danas pakao prave našem narodu na Kosovu i Metohiji, i ceo svet ćuti. I oni kao ta Aida Ćorović kažu da treba još da prođemo pakao. Jesu to ta ljudska prava i slobode kad kažeš da će predsednika države mafija ubiti?! Strašno nam vole državu i narod. Ali svom snagom ćemo se protiv takvih boriti!