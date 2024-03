Aleksandar Vulin o BOLESNIM pretnjama Vučiću od strane Aide Ćorović: To se ne leči, to se hapsi!

Tolika mržnja prema Srbima i Aleksandru Vučiću ne može se pravdati samo psihičkim poremećajima, to je jednostavno zlo -poručio je doskorašnji direktor BIA i osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin reagujući na pretnje smrću koje je Aida Ćorović uputila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Aida Ćorović nije samo bolesna, ona je zla. Tolika mržnja prema Srbima i Aleksandru Vučiću ne može se pravdati samo psihičkim poremećajima, to je jednostavno zlo, baš kao što je zlo ćutnja političara, raznih glumaca i svih ostalih koji o svemu imaju mišljenje, osim kada se Vučiću preti smrću i kada se preti Srbima. To se ne leči, to se hapsi -rekao je Vulin.