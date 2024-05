Krkobabić u Nišu: Veoma često mi, Srbi, imamo kratko pamćenje i brzo zaboravljanje

Izborna lista "Aleksandar Vučić – Niš sutra" održala je danas u Nišu završni predizborni skup u prepunoj halu ''Čair'', a tom prilikom se okupljenima obratio i Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a.

- Poštovani prijatelji, a ne "dame i gospodo", "drugarice i drugovi", kažem "poštovani prijatelji" jer mi jesmo i ostaćemo prijatelji! Kažu ljudi "što južnije to tužnije", a ja kažem "naravno, veoma tužno - ali za našu opoziciju drugog juna". Što južnije to je veselije, to je iskrenije i to je lepše - poručio je Krkobabić nakon čega je usledilo skandiranje "Aco Srbine".

- Poštovani prijatelji, žao mi je da vas prekinem. Veoma često mi, Srbi, imamo kratko pamćenje i brzo zaboravljanje. I najčešće za sve što je urađeno imamo običaj da kažemo da se podrazumeva. Zaboravili smo da smo nekad jedva prolazili kroz Grdeličku klisuru. Ja kažem - ne podrazumeva se. Kažemo, do "Čačka se ide za sat vremena, imamo Kliničke centre u Nišu, ja kažem - ne podrazumeva se! Kažu mi da penzije prate plate i da nikad nisu bilu veće i kažu - podrazumeva se. Ja kažem - ne podrazumeva se. Sećate se kad je pre 30 godina jedna penzija bila dovoljna da se kupi kutija čaja, i to ko je bio brz. Kažu mi da je Srbija zemlja koja danas uživa veliki ugled i koja ima prestiž. Kažu podrazumeva se, ja kažem - ne podrazumeva se - istakao je Krkobabić.