Stevandić: Trijumf državotvorne ideje na izborima u Srbiji

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je na lokalnim izborima u Srbiji trijumfovala državotvorna ideja i čestitao listi Aleksandra Vučić.

Stevandić je na društvenoj mreži Iks napisao "nema više kruga dvojke - sad je krug trojke".

- Nisam glasao na lokalnim izborima 2023. godine, jesam 2010. i 2011, ali su me vrijeđali autošovinisti, 2024. jesam i opet me vrijeđaju. Do njih je, a ne do glasanja - rekao je Stevandić.