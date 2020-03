TRAMP ZABRANIO ULAZAK u Ameriku iz 26 EVROPSKIH ZEMALJA, SRBIJE NEMA NA SPISKU!

U predsedničkoj proklamaciji, koje je kasnije objavljeno, navodi se da je privremeno zabranjen ulazak u zemlju isključivo putnicima iz 26 zemalja Šengenske zone, prenosi Bi-Bi-Si, ističući da to znači da ova mera ne utiče na određen broj evropskih zemalja, kao ni na Veliku Britaniju.

Kako je saopštio vršilac dužnosti sekretara za unutrašnju bezbednost Čed Vulf, to su zemlje Šengen zone: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska, prenosi Glas Amerike.

Predsedničkom proklamacijom, koju je potpisao Tramp, suspenduje se ulazak u zemlju većine stranih državljana koji su bili u određenim evropskim zemljama u bilo kojem trenutku tokom perioda od 14 dana pre njihovog planiranog dolaska u SAD.

Zabrana se ne odnosi na osobe sa dozvolom trajnog boravka u SAD (nosioce takozvane "zelene karte"), najbliže članove porodice američkih državljana i još nekih pojedinaca, koji su imenovani u proklamaciji.

Tramp je, naime, rekao da se "snažne, ali neophodne" restrikcije neće primenjivati na Veliku Britaniju, koja ima 460 potvrđenih slučajeva. Bi-Bi-Si precizirao da je i Irska isključena iz zabrane pošto nije jedna od 26 zemalja članica Šengen zone. Bugarska, Hrvatska i Rumunija su takođe članice EU, a ne Šengen zone.

Tramp, čija administracija se suočila sa oštrim kritikama zbog načina na koji je reagovala na krizu u vezi sa javnim zdravljem, najavio je i nekoliko koraka usmerenih na smanjenje negativnih posledica po ekonomiju, koje može da izazove koronavirus.

The action @POTUS is taking to deny entry to foreign nationals who have been in coronavirus-affected areas will keep Americans safe & save lives. These are not easy decisions but they are required. I will issue guidance within 48 hours outlining details.https://t.co/KYXE7JKswC pic.twitter.com/zgi6r5FoZq