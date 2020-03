ZABELEŽENI NOVI SLUČAJEVI KORONAVIRUSA U SRBIJI! Zaraženo još 7 osoba, ukupno 72 obolelih!

U Republici Srbiji je do 18 časova 17. marta 2020. godine registrovano ukupno 72 potvrđena slučaja COVID 19.

Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 17. marta 2020. godine testirani su uzorci 39 osoba od kojih je 7 pozitivnih i 32 negativnih na novi korona virus.

U kućnoj izolaciji nalaze se tri osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok su četiri osobe zadržane na bolničkom lečenju, bez komplikacija, stabilnog opšteg stanja.

Do 18 časova 17. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 374 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

19:03 U Republici Srpskoj nema novih slučajeva zaraze korona virusom

Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da u tom entitetu BiH nema novih slučajeva zaraze korona virusom i da se čekaju rezultati za 53 osobe.

Posle sastanka Kriznog štaba za vanredne situacije u Republici Srpskoj, Šeranić je rekao da je zdravstveno stanje zaraženih u RS ohrabrujuće, ali je dodao da očekuje povećanje broja obolelih.

18:47 "Pošte Srbije" menjaju radno vreme

Javno preduzeće "Pošta Srbije" organizovala je rad pošta u uslovima vanrednog stanja koji se primenjuje od danas.

U poštama koje su do sada radile tokom celog dana, radno vreme će se organizovati u periodu od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom od 10 do 14 casova, navodi se u obaveštenju objavljenom na sajtu "Pošte". Sve o promeni radnog vremena pročitajte klikom OVDE.

18:32 Epidemiološka slika u Vranju za sada mirna

Epidemiološka situacija u Vranju je za sada stabilna, stručnjaci se spremaju za eventualnu epidemiju, a do sada je troje testiranih negativno na virus korona, dok se za tri osobe rezultati očekuju.

18:00 Na Kosovu još jedan slučaj korona virusa, broj zaraženih 17

Broj zaraženih korona virusom na Kosovu dostigao je 17. Do danas je na Kosovu testiran 271 sumnjiv uzorak, a 17 je pozitivno.

17:01 U Nišu od danas pranje ulica sredstvima za dezinfekciju

Javno komunalno preduzeće ''Mediana'' počelo je danas sa pranjem centralnih gradskih ulica u Nišu dezinfekcionim sredstvima, a iz tog preduzeća najavljuju da će u narednim danima tako prati i ulice oko gradskih pijaca, kao i ostale delove grada.

16:18 Određena dela za hitna postupanja tužilaštva zbog epidemije

Republički javni tužilac Zagorka Dolovac naložila je svim javnim tužilaštvima u Srbiji da hitno postupaju prema okrivljenima za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, imajući u vidu odluke o kućnoj izolaciji nadležnih organa Ministarstva zdravlja zbog pandemije korona virusa.

15:13 Sumnja na prvi slučaj obolelog od virusa korona u Kraljevu

Direktor Zavoda za javno zdravlje Kraljevo Aleksandar Macan, nakon sastanka Štaba za vanredne situacije, rekao je da se juče posle podne prijavila pacijentkinja koja je došla iz Italije, ali sa boravištem u Nemačkoj, koja je potencijalno zaražena virusom korona.

- S obzirom na kliničku sliku i broj kontakata koji je imala u Italiji, ispunjavala je definiciju slučaja za algoritam u postupanju infekcije korona virusom i hospitalizovana je na Infektivnom odeljenju u izolacionoj jedinici sa blagom kliničkom slikom. Pacijentkinja nije zdravstveno ugoržena - rekao je Macan, a navodi se na zvaničnom sajtu grada.

15:07 U Gornjem Milanovcu dezinfekcija javnih površina i ustanova

Zbog novonastale situacije prouzrokovane virusom korona, iz preventivnih razloga u Gornjem Milanovcu ekipe Javnog komunalnog preduzeća "Gornji Milanovac" započele su pranje i dezinfekciju oko javnih ustanova.

15:03 U Čačku nema pogoršanja epidemiološke situacije

Epidemiološka situacija u Ccačku nema znakova naglog pogoršanja, zaključeno je danas na šestom sastanku Radnog tima za praćenje širenja virusa korona, uz ocenu da je to postignuto zahvaljujući obimnim preventivnim merama koje je preduzeo Zavod za javno zdravlje Čačak i inspekcijske službe.

Službe Doma zdravlja Čačak prelaze na vanredne uslove rada i tokom dana će se odrediti jedna lokacija kao prijemno-trijažna ambulanta za pacijente sa povišenom temperaturom i akutnim respiratornim infekcijama.

12:00 Varheji sa premijerima Zapadnog Balkana putem video linka

Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji razgovarao je putem video-konferencije sa premijerima sa Zapadnog Balkana. Naglasio je spremnost EU da podrži region u suočavanju sa COVID19Varheji je premijerima sa Zapadnog Balkna poručio da Evropska komisija razmatra kako da poveže region sa inivijativama koje EU preduzima kao odgovor na pandemiju korna virusa.

11:00 Čen Bo: Stručnjaci i donacija do kraja nedelje

Ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo prenela je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je Kina odobrila donaciju i odlučila da pošalje stručnjake kako bi pomogla Srbiji u borbi protiv pandemije korona virusa.

Ona je izrazila nadu da će ti stručnjaci stići u Srbiju do kraja nedelje.

10:00 Vučić: Veliko hvala našim lekarima, medicinskim sestrama, svim zdravstvenim radnicima što požrtvovano pomažu svom narodu

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, zahvalio je svom medicinskom osoblju, što, kako je napisao, požrtvovano pomažu svom narodu.

Vučić je pozvao i sve građane da pokažu solidarnost i da pomognemo našim lekarima, kako bi imali što manje posla.

09:40 Brnabić: Ne isključujem mogućnost najtežih mera

Premijerka Ana Brnabić ne isključuje mogućnost da država večeras uvede drastičnije, "najteže", mere za sprečavanje širenja korona virusa.

Brnabić je rekla da veliki broj građana juče nije ozbiljno shvatio preporuke i mere vlade i dodala da deluje da je situacija danas bolja, ali da to nije ni približno dovoljno dobro.

"Ne isključujem mogućnost da ćemo večeras ipak doneti odluku za drastičnije, najteže mere, posebno za starije sugrađane", rekla je Brnabić.

09:30 KC Niš: Dva pacijenta sa korona virusom otpuštena na kućno lečenje

Na Кlinici za infektivne bolesti КC Niš, leči se četvoro pacijenata kod kojih je potvrđeno da su oboleli od korona virursa, a dva pacijenta otpuštena su juče na kućno lečenje, saopštio je danas Klinički centar Niš.

09:20 U Hrvatskoj ukupno zaraženo 65 osoba

U Hrvatskoj je potvrđeno još devet slučajeva zaraze korona virusom, tako da je ukupno zaraženo 65 osoba, saopštio je jutros ministar zdravlja Vili Beroš.

09:00 Šarčević: Razmatra se uvodjenje još jednog programa za emitovanje nastave

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je danas da će do kraja nedelje učenici koji zbog pandemije korona virusa i proglašenog vanrednog stanja nastavu prate od kuće dobiti novi raspored, a da se razmatra uvođenje još jednog kanala na kome bi mogli da prate nastavu.

08:40 SZO: Za 24 sata 13.903 nova slučaja, 862 osobe preminule

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) registrovala je u protekla 24 sata ukupno 13.903 novih potvrđenih slučajeva korona virusa širom sveta i 862 smrtna slučaja.

Tako je ukupan broj zaraženih korona virusom širom sveta sada 177.455, a broj smrtnih slučajeva porastao je na 7.072, prenosi TASS.

08:35 Koronavirusom zaraženo 16 osoba na Kosovu

U Prištini je rano jutros potvrđen još jedan novi slučaj korona virusa, čime se broj zaraženih na Kosovu popeo na 16.

U pitanju je ženska osoba sa Kosova koja je iz Londona stigla u ponedeljak. Njeno stanje je stabilno, preneo je portal Kossev.

Podsećamo da je do sada u svetu više od 182,750 ljudi zaraženo koronavirusom. Od tog broja je 7,174 osoba je preminulo dok se 79,884 osoba oporavilo

U Evropi najveće žarište je i dalje u Italiji, gde je registrovano preko 10 hiljada slučaja i i preko 1,000 žrtava žrtava. Svetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju koronavirusa, što je druga pandemija u ovom veku, posle svinjskog gripa H1N1 2009. godine, kojim je tada zaražena četvrtina od ukupne svetske populacije, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je u Srbiji vanredno stanje i sprovode se adekvatne mere zaštite stanovništva od koronavirusa.