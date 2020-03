Domovi zdravlja u Beogradu počeli da otvaraju nove linije i takozvane "Respiratorne centre": Za prehladu u posebnu almbulantu!

Stariji od 18 godina sa određenim simptomima, biće pregledani odvojeno.

Domovi zdravlja počeli su da otvaraju "respiratorne centre" i brojeve telefona za savete u vezi sa kovidom-19, što će, u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, biti nastavljeno i narednih dana.

Ambulante za pacijente, starije od 18 godina, koji imaju povišenu temperaturu, curenje nosa, kašalj, otežano disanje, "otvorili" su na Čukarici, u Grockoj, Zemunu, Voždovcu, Starom gradu.

Tako će za ove pacijente na Čukarici, vrata "otvoriti" ambulanta "Čukarička padina" u Ulici Stevana Trošarinca 2, a oni koji su poslednjih 28 dana doputovali iz područja sa transmisijom virusa korona ili su bili u kontaktu sa licima koja su boravila u tim zemljama, informacije mogu dobiti na broj 3547-235 i 063/507-271.

Pacijenti DZ "Stari grad", sa povišenom temperatruom i respiratornim smetnjama, mogu da se pregledaju isključivo u ambulanti "Topličin venac". Građani čiji su kartoni u ovoj ambulanti, a nemaju respiratorne smetnje, lečiće se u Siminoj 27.

"Respiratorni" centar DZ "Grocka" otvoren je u zdravstvenoj stanici u Vinči, a radno vreme je od 00.00 do 24.00. Kontakt telefoni za pacijente koji su doputovali ili su bili u kontaktu sa licima iz zemalja zahvaćenih pandemijom su - od 8.00 do 22.00 časa 8035-121 i od 22.00 do 8.00 časova 8035-330, 069/8324-146.

Voždovčani sa temperaturom, kašljem, curenjem nosa i drugim respiratornim smetnjama, pomoć mogu potražiti isključivo u ogranku "Šumice" Ustanička 125b. Telefoni za sve informacije o kovidu-19 su 30-80-589, 060/0805-756 i 2441-980.

GRADSKI ZAVODGRADSKI zavod za javno zdravlje objavio je brojeve na koje mogu da se obrate građani u vezi sa informacijama o virusu korona.

Takođe, Zavod je objavio i novi plakat, koji pokazuje kako Beograđani mogu da se zaštite od kovida-19.

Dežurni telefoni od 8.00 do 17.00 časova su 2078-672, 2078-673, 2078-677, a od 17.00 do 22.00 časa 064/8503-057 i 2078-677.