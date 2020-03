Naša odbojkašica ne prestaje na apeluje da se poštuju pravila kako bi se spasilo što više života.

Srpska odbojkašica Jovana Brakočević, koja živi u italijanskom gradu Trevizu, oglasila se povodom teške situacije u Italiji zbog korona virusa i pozvala ljude u Srbiji da ne prave iste greške.

Italija prolazi kroz pakao. Virus korona je uništio Apeninsko poluostrvo. A samo oni koji tamo žive znaju u kakvom su paklu poslednjih nedelja ljudi na severu ove zemlje. Svakodnevno nam stižu svedočenja o masovnim umiranjima zaraženih, a novu dramatičnu poruku poslala je i Brakočevićeva.

- Covid-19 je virus koji nas je zatvorio po kućama. Ali da li samo to? Od koronavirusa se umire. To je činjenica. I ne samo što se umire. Umirete sami. Nigde nikog osim medicinskog osoblja koje je opremljeno da im se jedva vide oči. Nikog da uhvati za ruku umirućeg i obolelog. Nikog".

Ona je objasnila kako izgleda njen dan, i dan njene porodice, kako provode vreme i kakve sve procedure italijanskog ministarstva zdravlja poštuju u cilju da ostanu zdravi. Poručila je da je u Italiji nošenje maski postalo znak međusobnog poštovanja.

Ističe da ne želi da video-porukom širi paniku, već da upozori da se stvari ne smeju shvatati olako.

- Sigurno je da ima gorih stvari od ovog virusa i još nesreća i tragedija nam zaista netreba. Ovo je nešto što se može zaustaviti, ako se svako od nas ponaša savesno, odgovorno i u skladu sa pravilima - kaže Jovana u videu.

Kako podseća, u italijanskom gradu Bergamu desilo se nešto strašno, a užasna slika iz ovog grada obišla je svet.

- Vojska je došla po kovčege preminulih i direktno ih odvezla u krematorijum. To je to. Niko nije mogao da ih vidi. Niko da se oprosti od tih ljudi. Ušli su u bolnicu zaraženi, borili se sami, bez svojih bližnjih. I izgubili... Sami... Bez svojih bližnjih. Neće biti sahrane. Kremirani i to je to - rekla je Brakočević.

Ona je imala posebnu poruku za zemljake u Srbiji, izražavajući nadu da će naši ljudi da se "opamete, učeći na greškama Italijana".

- Nadam se da će Srbiju barem jedna teška nesreća zaobići. Prošli smo mnogo svega i svačega i zaista nam ne treba i ova muka. Dragi moji, vi nastavite da izlazite po kafićima. Da se šetate parkovima ili centrima. Da posećujete tržne centre ili prodavnice ili šta god bilo što jos uvek nije prinudno zatvoreno. Izložite riziku sebe i svoje bližnje ne samo od zaraze nego i od umiranja sami. Budimo pametniji. Volimo ne samo svoj život nego živote i naših bližnjih i svih drugih ljudi koje potencijalno možemo dovesti u opasnost. Poštujmo zakon što je strožije moguće da bi ovo crno vreme prošlo što pre. Nadam se da će ovaj post bar nekom da promeni način razmišljanja i da će taj pokušati da ubedi svoje bližnje prijatelje ili bilo koga da za kafiće ima vremena. Bitno da smo svi zdravi - poručila je nekadašnja reprezentativka Srbije.