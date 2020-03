UZNEMIRUJUĆI SNIMAK SA INTENZIVNE NEGE! Tara se bori sa koronavirusom, a njene reči BUDE JEZU!

Ona je pokazala cevčicu za disanje, bez koje vjerovatno ne bi mogla normalno da diše.

Posebno je uznemirujuće što se žena skoro bukvalno bori da dođe do daha a uz to i jako kašlje.

U razgovoru za britanske medije, osećaj je opisala poput “lomljenja stakla u plućima”. Otkako je ušla u intenzivnu njegu, ispričala je da joj se stanje poboljšalo, barem deset puta.

“Za sve vas koji želite da rizikujete sa koronavirusom, pogledajte mene. Ako zaista postane jako loše, završićete kao ja”, ispričala je Langston iz svog bolničkog kreveta u londonskoj bolnici Hilingdon.

OK. Previous reports about this being an old video are wrong, according to UK media outlet dailymail, who spoke with her recently.



-Tara Jane Langston, 39, said every breath 'felt like glass in lungs' and told of how every breath is a ‘battle’ but she is now out of intensive pic.twitter.com/yGF5h2ZJhk