SIRĆE I RAKIJA NEMAJU EFEKTA NA KORONAVIRUS: Stručnjaci savetuju koja sredstva da koristite za dezinfekciju!

Stručnjaci sa Univerziteta u Beogradu savetuju one koji koriste domestos i varikinu, da budu pažljivi tokom njihove upotrebe.

Profesorka Tehnološko-metalurškog fakulteta Nevenka Rajić kaže da i varikina i domestos sadrže jedinjenje natrijum hipohlorit. Reč je o izbeljivačima koji imaju odličan antibaktericidni efekat, a za koje se ispostavilo da uništavaju korona virus.

Ona savetuje da se koncentrovani domestos isključivo koristi za održavanje higijene sanitarija, dok je za čišćenje podova u kupatilu i keramičnih pločica neophodno da se razblaži. Profesorka Rajić, međutim, kaže da čak i razblaženi izbeljivači ne treba da se koriste za brisanje parketa, laminata i slično jer ih oštećuju, ali da su pogodni za čišćenje hodnika u zgradama.

-Mi smo se, recimo dogovorili da se razblaženim hipohloritom čiste hodnici na fakultetu tri puta nedeljno. Na dva decilitra domestosa, što je jedna čaša od jogurta, treba da se doda pet litara vode i tako dobijete rastvor - pojašnjava Rajić.

I profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu Goran Roglić kaže da su sredstva na bazi hlora, kao što je varikina, efikasna za dezinfekciju površina, ali je treba razblažiti 80 do 100 puta sa vodom. Dakle, na 10 mililitara varikine treba dodati litar vode. Na pitanje šta će se desiti ako se ne pridržavamo ove formule, on kaže da može doći do korozije kože i napominje da varikina oštećuje i metal, pa nije dobro da se koristi za brisanje brava i slično.

Profesorka Nevenka Rajić dodaje da je za dezinfekciju ruku, posebno na ulici, najefikasniji sedamdesetoprocentni alkohol, kao i za brisanje ključeva, a posebno mobilnih telefona. Time treba da se čiste i tehnički uređaji – televizori, računari, tastature… Sredstva za čišćenje stakla nemaju efekta, kao ni rakija, što građani ovih dana često koriste u nedostatku medicinskog alkohola i asepsola. Sagovornici ukazuju i da sirće nema apsolutno nikakvo dejstvo.

-Savetovala bih građanima da sami naprave sredstvo za dezinfekciju ruku. U medicinski alkohol, koji se može povremeno naći u apotekama, dodaje se neko eterično ulje, lavande ili slično. U prodavnicama ima da se kupi bočica sa raspršivačem i da se ovo sredstvo u njoj drži. Time možete da prskate ne samo ruke, nego i ključeve, mobilni telefon - ističe Rajić.