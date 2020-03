BILJANA SRBLJANOVIĆ ZABRINULA SVE: Danas se osećam slabije. Trudim se svim silama, ali možda neću moći...

Biljana Srbljanović, dramska spisateljica i kolumnistkinja, pre nekoliko dana je objavila da je obolela od koronavirusa.

Srbljanović svakodnevno izveštava svoje pratioce na društvenim mrežama o svom zdravstvenom stanju, a danas je objavila lošije vesti.

Njen status prenosimo u celosti:

"Dragi prijatelji, dragi nepoznati uplašeni ljudi, danas se malo slabije osećam, pokušavam da svima odgovorim na poruke, ima ih desetina i desetina, znam da se bojite, znam da ispitujete za simptome, tok lečenja, znam da vam treba makar neka reč ohrabrenja. Trudim se svim silama, ali danas možda neću moći.

Hvala svima i na divnim porukama, mnogo mi znače. Znam da vam nekad zvučim konfuzno, nije mi glava bistra. Novine nekad preprave, skrate moje postove (što je razumljivo), pa se više ne zna ko je od koga bolestan, ispadne kljukana dinastija i svastikin but.

Samo malo da prikupim snage, odgovoriću vam svima kao i do sad. Odgovaram i onima koji počinju poruke sa "Ne mislim dobro o tebi, ali da te pitam..." mada me to malkice zaboli. Ako ne misliš dobro o meni, a nikad me u životu nisi sreo, prećuti. Odgovoriću na tvoje brige u svakom slučaju.

Nemojte se svađati oko politike, obećavam da neću više ni ja. Skroz je nebitno, sve je nebitno. Ostanite kući, tako spašavate živote. Hvala vam svima."