EVO KADA ĆE SRBIJA POBEDITI EPIDEMIJU - vođa kineskog tima lekara IMA VAŽNU PORUKU ZA GRAĐANE

Dr Peng Džićijang otkriva šta nas sve očekuje u borbi protiv koronavirusa.

Kineski stučnjak za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Peng Džićijang uveren je da će Srbija za mesec ili dva uspeti da epidemiju korona virusa stavi pod kontrolu.

"Vaše rukovodstvo pokazuje veliku odlučnost, narod veruj Vladi. I ja verujem da će tako biti", rekao je za "Novosti" doktor Peng, koji predvodi šestočlani tim lekara iz Kine koji su došli u Srbiju da pomognu u borbi sa epidemijom.

On dodaje da će, ako se budu poštovale mere, za mesec ili dva epidemija Kovida -19 u Srbiji krenuti silaznom putanjom. "Kada četiri dana uzastopno budete imali pad novoobolelih, čekaju vas još dva ciklusa od po 14 dana, koliko obično traje inkubacija, znači dodatnih 28 dana opreza. Onda možete da odahnete", rekao je Peng.

Govoreći o tome od čega zavisi dalji tok epidemije, pošto Srbija ulazi u četvrtu nedelju, on kaže da to najviše zavisi od toga koliko će naša zemlja brzo otkriti obolele, pogotovi one koji su u kućnoj izolaciji.

"Njih što pre treba smestiti u bolnice i lečiti. Takođe, moraju se smestiti u kolektivni karantin svi koji su bili u kontaktu sa obolelima. U kućnoj izolaciji vrlo je teško izbeći širenje zaraze. Mi u Kini smo se u to uvereili", naglasio je.

Upitan šta je Srbiji prednost, a šsta mana u borbi sa virusom, Peng kaže da se lične mere zaštite koje preduzimemo ne mogu meriti sa onim što su oni radili u Kini.

"Prema ljudima koji su izolovani kod kuće i ne žele u kolektivni smeštaj, trebalo bi primeniti prinudnu izolaciju. Ogromna prednost je snaga koju je pokazala vaša vlada. To je slično kao u našoj Kini. Ukoliko veliki broj inztitucija zajednički krene u borbu, lako ćete stići do pobede", poručuje on.

Ukazuje i da naša zemlja nema iskustva sa pandemijom, te da je primetno i određeno nepoštovanje u sprovođenju mere.

"U bolnicama ima nedostataka u merama zaštite zaposlenih. Malo ljudi se testira. Ali, mere zaštite zdravstvenih randika mogu da se pojačaju, resursi za testiranje takođe", zaključio je Peng.