TRUDNOĆA U DOBA KORONE: Evo šta buduće mame najviše plaši i zabrinjava, a šta im uopšte ne pada teško

Ostale su u drugom stanju pre ili tokom vanrednog stanja, neke se plaše, neke ne, neke su zabrinute za svoje ukućane više nego za sebe, a sve imaju samo jednu želju - da njihove bebice dođu na svet žive i zdrave.

Portal Pink.rs je razgovarao sa jednom od njih i evo šta nam ona kaže o njenim strahovima o koronavirusu.

Ana M. (32) trudnica koja je upravo danas ušla u 9. mesec trudnoće i željno očekuje svoju bebu, kako nam je rekla, da se malo "uposli", ističe da se virusa kao virusa ne plaši i dodaje da se više plaši za starije ukućane.

-Dane sam inače provodila u kući, osim kad je lepo vreme, tada sam šetala u pratnji supruga, jer ej trudnicama šetnja itekako preporučljiva, tako da mi policijski čas ne smeta - kaže ona.

Imunolog Janković: Putem mleka ne može da se zarazi beba, ali na drugi način može Imunolog Srđa Janković kaže da ne može sa sigurnošću da kaže da virus ne napada plod, kao i da se premalo zna o virusu kako bi se tako nešto tvrdilo. -Za sada se nije ispostavilo da virus ima sklonost da ošteti plod, i da to radi ne može da radi toliko često, jer bismo to već znali - istakao je Janović za Pink. Kako naglašava, porodilja koja je zaražena koronom ne može putem mleka da zarazi bebu, ali da može na drugi način da joj prenese ovaj virus, te da treba da se odvoji od bebe u dogovoru sa svojim ginekologom ili neonatologom.

Dodaje da redovno ide u kupovinu, kao i da nosi masku kada ide u prodavnicu, apoteku ili na kontrole, ali da je tokom šetnje ne nosi, kao ni rukavice.

-Kod sebe imam dezinfikaciono sredstvo napravljeno po receptu SZO (alkohol, hidrogen, glicerin, destilovana voda) i uvek kad izađem iz nekog objekta/ustanove dezinfikujem ruke - kaže nam Ana.

Ana kaže da zdravstveni sistem funkcioniše kako treba, te da ide na kontrole redovno, a kako kaže najveći problem joj predstavlja što još uvek ne zna gde će se poroditi, jer je trebalo u Zemunskoj bolnici, a sada je ona pretvorena u korona centar.

-Moram da dogovorim carski rez i treba da zovem Višegradsku ili Narodni Front da vidim kako i šta - ističe ona.

Novinarka Miljana Leskovac (33) je baš kao i Ana ušla u deveti mesec trudnoće. Karantin koristi za poslednje pripreme za dolazak devojčice koja će dobiti ime Senka.

- Čula sam da je u porodilištima Viegradska i Narodni front ogromna gužva, da su svi kreveti puni i da lekari padaju s nogu od posla. Iskreno, ne bi mi smetalo ni da spavam u hodniku, samo da sve prođe kako treba. Vanredno je stanje i shodno tome moramo da se prilagodimo. Jednog dana ću mojoj ćerki pričati u kakvim vremenima je došla na svet - kaže Miljana, koja se trudi da bude pozitivna i kako sam kaže, retko kada ima krize.

Napolje izlazi samo zbog kontrola, a sve ostalo obavlja njen muž.

- Uopste ne izlazim iz kuce, ali imam srecu da su mog muza, koji radi u kampu za migrante, pustili kuci kako me eventualno ne bi zarazio. Tako da on ode jednom dnevno do prodavnice i apoteke - kaže Miljana, koja se pre karantina za porođaj pripremila na vežbama.