Brnabić: Sada nije vreme za obračunavanje. Imaćemo posledice lažnih vesti, a kao prva može biti ljudski život, Nestorović: Mi smo zaravnili krivu, sada je sve do ljudi i discipline

Krajnji je sebičluk preko dana kršiti mere i preporuke samoizolacije, a uveče aplaudirati lekarima, istakla je premijerka Srbije Ana Brnabić.

- Ljudi šetaju po parkovima i posle aplaudiraju lekarima. To je apsurdno - rekla je Brnabić, a zatim je pročitala poruke lekara koje su jedni drugima poslali.

To su poruke infektologa iz Novog Sada i Subotice kako ljudi džogiraju i šetaju ljubimce dok "oni umiru od posla".

- Šamar u lice lekarima je kada izađu iz bolnica u gužvu i onda u osam uveče čuju te aplauze - istakla je premijerka, i dodala:

To je ogromna nesolidarnost. Kako možemo da budemo takvi ljudi?

- Svaki dan kada prekršite mere i šetate se, to je dan duže za vaše roditelje, bake i deke, da sede kod kuće u izolaciji - rekla je Brnabić.

- Ako ne zbog vas, onda zbog solidarnosti, molim vas, ajmo sada svi zajedno da poštujemo mere - poručila je ona.

Doktor Predrag Kon je, povodom najnovijih rezultata o broju obolelih od koronavirusa u Srbiji rekao da podaci govore da smo zagazili u petu nedelju koja je ozbiljno pokazala da se ne šali.

-Nalazimo se u situaciji kada nije više dopušteno premišljati da li mere treba da se slušaju ili ne. Uvek postoji 10 posto onih koji ne prihvataju mere, ali je došlo vreme da i oni shvate da je neophodno da se prihvate poštovanja mera - rekao je dr Kon i istakao da se situacija i dalje prati ali da se virus više ne može kontrolisati.

Kako kaže, negde je čak ušao i u bolničke uslove, gde je, kako kaže, spremno dočekan i izbačen, ali dodaje toga će u narednom periodu biti još više.

-Što pre treba otkriti one koji su pozitivni i izolovati ih. Vrlo je vaćno da u bolnici ne sme da radi bilo ko ko ima neki simptom respiratorne infekcije - rekao je dr Kon.

Doktor Branimir Nestorović, rekao je se nalazimo u vrhuncu epidemije.

-Uspeli smo da izbegnemo prvi udar i nadamo se da će stanje da se stabilizuje, ali plašim se sledećeg vikenda - rekao je dr Nestorović, i dodao da je greška bila što su previše pričali o rizičnim grupama i stvorio se utisak da se mladi ne razboljevaju.

Kako kaže, oni su stekli utisak da nisu u opasnosti, što nikako nije tačno, i dodaje, sada se događa to što se događa.

-Ako se stabilizujemo na oko 300, 400 dnevno, to bi značilo da nemamo najcrnji scenario. I da nemamo skokove - rekao je dr Nestorović, i dodao da ne zna šta više možemo da uradimo, osim još policijskog časa od 24 sata.

Doktor Kon je rekao da je doktor Stevanović energičan i da je posao lekara da budu tu za svoje pacijente.

- Jako je značajno da se otkriju blaži sučajevi, da bi se što više izolovali ti koji mogu da prenose. Veliki posao je pred nama. Epidemiolozi i infektolozi nisu više u stanju da hvataju sve konce, ogroman deo posla će da se prebaci na primarnu zdravstvenu zaštitu. Više će svesti biti neophodno da se to sve suzbije - istakao je dr Kon.

Kako kaže, samo nošenje rukavica itekako smanjuje kontakt.

Doktor Nestorović je nakon slika i reportaže snimnjene na intenzivnoj nezi Infektivne klinike, rekao da je njemu to zapravo svakodnevna slika.

Prisetio se da su ranije bile jako negativne slike o lekarima i da, kako kaže, treba da se promeni klima u društvu.

Kako ističe, najosetljiviju kategoriju, stare, su uspeli da zaštite, ali da se, dodaje, ispostavilo da ove druge nismo zaštitili, jer se šetaju, voze bicikle...

- Svašta može da se desi u dve nedelje. Mi smo bolje prošli, kada gledamo brojke, od Španije, Italije, Belgije, Holandije... - primetio je on.

Kako kaže, ovo je neobičan virus.

- Imamo manje od 100 ljudi na respiratorima, to su odlične brojke, ali neće biti odlične ako nastavimo ovako - kaže dr Nestorović.

Brnabić je rekla da je dan tokom epidemije jako dug, da to građani ne mogu da vide.

- Vi se tokom 24 sata borite - naglasila je ona i dodala da je frustracija pri tom veća jer ljudi ne mogu da sede kod kuće.

- Dan nikada nije bio duži. 31 dan vi ležete svako veče sa informacijom koliko je toga dana ljudi preminulo ili je na respiratorima i budite se sa pozivom koliko je ljudi umrlo tokom noći - istakla je Brnabić i dodala da ovo nije igra, niti lažna vest.

Što se tiče snimka sa Infektivne klinike, Brnabić kaže da se oseća preponosno.

- Mi se nalazimo u petoj nedelji strašne epidemije, a ovako izgleda naša infektivna klinika. Vi imate zdravstvene sisteme bogatih i velikih država, u petoj nedelji nema nikakve kontrole, kao u Španiji - ističe premijerka.

Kako kaže, ovo je država koja ume da reaguje i ume da sluša struku i državni vrh koji je posvećen i radi 24 sata.

- Ovo je Srbija koja se bori i daje sve od sebe - naglasila je ona, i dodala da isključivo od pojedinca zavisi da li ćemo se izboriti.

Dr Kon je rekao da moramo da shvatimo da je ovo nešto što je uobičajeno, u smislu prirodnih i epidemijskih procesa.

-Brzina prenošenja i potencijal virusa, kao i opšta osetljivost populacije je nešto što če i dalje da se dešava - rekao je dr Kon.

Kako kaže, požari su doveli do toga da svaka firma i zgrada imaju protiv požarne aparate, takođe, dodaje, moramo da imamo i zaštitnu opremu u rezervi koja može da posluži u ovakvim situacijama.

-Imamo opremu i sada, ali me možemo da budemo opušteni, jer nje treba jako puno. Neko trpi pritisak lakše, neko ne može da ga trpi pa dolazi do gubitka energije i do svađa - rekao je dr Kon.

Kako kaže, oprema postoji u magacinima, i svako će je dobiti.

On ističe da mora da se ubrza i distribucija jer smirenost i sigurnost dovode do veće koncentracije.

Dodaje da je poverenje najvažnije u ovom trenutku, u stručnjake, državu, kao i odgovor na to poverenje u smislu poštovanja mera koje su propisane.

-Nalazimo se u situaciji kada 90 odsto stanovništva treba apsolutno da podrži mere kao i sve ono što se od njih očekuje. Svi smo na istom zadatku i tada mora doći do uspeha - rekao je dr Kon.

Doktor Nestorović rekao je da je ovo sada momenat kada se svašta dešava i kada imamo mnogo lažnih vesti.

-Zamislite da ruska vojska dezinfikuje u Milanu, kao i u Njujorku. Ovo je bizarna situacija i uvek ima zlonamernih ljudi. Veliki broj ljudi i dalje ne shvata šta se događa - rekao je dr Nestorović.

Kako kaže, oni sede kod kuće i sve shvataju kao video igricu, misleći da se sve dešava tamo negde, ne shvatajući šta takve lažne vesti mogu da izazovu.

-Trebalo bi da shvate da je vanredno stanje i u Ustavu stoji da se dozvoljava suspenzija određenih ljudskih prava - rekao je dr Nestorović.

Premijerka je dodala da je to isključivo u cilju zaštite osnovnog ljudskog prava, a to je, kako kaže, pravo na život.

Doktor Nestorović je rekao da umesto što šire takve vesti, neproverene, da bi mogli da se organizuju u humanitarne svrhe i da iskoriste društvene mreže u pozitivne namere.

Kako kaže, ljudi samo treba da sede kod kuće naredne dve nedelje.

-Mi koji moramo da zujimo, najradije bih sedeo kod kuće. Ne razumem šta je strašno sedeti kod kuće. Ne tražimo da uzmu puške i da idu da se ubijaju - rekao je dr Nestorović.

Dr Nestorović je rekao da je Austrija uvela aplikaciju koja prati kretanje, a oni koji nemaju telefone dobijaju priveske, kako bi im pratili kretanje.

Brnabić je apelovala da u vreme vanrednog stanja i stanja kada nam je zemlja bezbednosno ugrožena kao i svi građani, na građane koji izlaze na solidarnost i ljudskost u ovom trenutku.

-Sada nije vreme za obračunavanje. Imaćemo posledice lažnih vesti, a kao prva može biti ljudski život - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da kada se plasira lažna vest kao što je dala Nova S, da su prećutali prve zaražene da bi prikupili potpise.

Kako kaže, to je tragika ovog vremena.

-Gospodin Đilas, kao javna ličnost, političar, rekao je da misli da bi starijima sat vremena napolju popodne značilo, kao i boravak napolju sa maskama. Zamislite tu odgovornost. Takve stvari su tragika našeg vremena i tih ljudi. Moram to da kažem kao predsednica Vlade. Mi niti imamo vremena niti želje ni energije da se sada osvrćemo na to. Molim vas da ne kritikujete stručnjake zato što sarađuju sa vladom, a mi vam se ne sviđamo. Ostavite stručnjake na miru - rekla je Brnabić.

Dr Vojislav Šešelj je rekao da se prilično drži mera i kako kaže, nije mu bilo teško jer tako i najčešće provodi svoje vreme.

- Mislim da u našem slučaju treba da budemo umereni optimisti jer prolazimo dosta blaže nego neki drugi evropski narodi - rekao je Šešelj, i dodao da misli da je kod nas izbegnuto masovno umiranje.

On kaže, da smatra da je problem što je virus prilično nepoznat, kao i što za njega ne postoji efikasan lek niti vakcina.

Dr Kon je naglasio da svi lekari koji su bili u kontaku sa bolesnima u nekom trenutku moraju da se testiraju.

- Nastala je promena. Prešli smo na prošireno testiranje. Svako ko ima neku hroničnu bolest, bilo srčani, plućni, buberžni i neku drugu hroničnu bolest, sa blagom temperaturom, biće testiran, bez obzira što ona ne prelazi 38 - rekao je dr Kon.

- Takođe, bitno je i da li je osoba imala neki sumnjivi kontakt. Ima čitav red i spisak situacija u kojima se testira. Grupe prioriteta su definisane. Prvo zdravstveni radnici, zatim, oni sa znacima koji su hronični ili nisu hronični bolesnici, a zatim i putnici koji su mogli imati kontakte - rekao je dr Kon.

Kako kaže, trude se da otkriju što više rezervoara infekcije, i dodaje da je sada cilj da se izoluju svi oni koji imaju blagu firmu da se infekcija ne bi širila dalje.

- Sve situacije rešavaju epidemiološki timovi koji prikupljaju briseve koji se šalju na Torlak. Znači, svi oni koji su uzimali briseve moraju takođe imati veliku zaštitu kao i oni na odeljenjima - rekao je dr Kon.

Doktor Nestorović je rekao da nemamo iskustvo sa ovim virusom, i ne znamo nadamo se da "neće preživeti leto".

-Ne znamo njegov kapacitet, može da ode na južnu hemisferu, pa da nam se vrati na jesen ili na zimu - istakao je on.

Kako kaže drugi talas epidemije nikad nije jak kao prvi.

Kon kaže da mnogi misle da ima veći broj zaraženih ili ih je bilo nego nisu otkriveni.

- Čini mi se da nije slučajno što Srbija u petoj nedelji i dalje ima stvari pod kontrolom - navela je Brnabić i pojasnila da imamo stvari pod kontrolom jer je naš zdravstveni sistem na nogama.

Kako kaže, sve to je rezultat priprema svih stručnjih ljudi kojima se zahvaljuje na strpljenu i razumevanju.

Brnabić je rekla da je broj zaraženih rezultat ranih restriktivnih mera.

Ističe da su politički napadi bespotrebni i dodaje da oni skreću pažnju sa bitnih stvari.

- Imamo ceo sistem koji služi tome da se donose pravovremene odluke i da se borimo pravim merama. Spremili smo mere za to kada epidemija bude opadala, ali i posle krize - rekla je Brnabić.

Nestorović je rekao da virus napada i jetru, i dodaje da lekari "malo sad više znaju o virusu",

-Mi nemamo nekakve velike mogućnosti da se bavimo ovim virusom u fazi epidemije - istakao je on.

-Krivu smo zaravnili i više ne može da se zaravni - dodao je.

On je rekao da je naša kriva epidemijska kriva zaravljena, ali da sad sve zavisi od ljudi.

-Stari ljudi su strašno disciplinovani, mlađe generacije moraju da se nauče disciplini - naglasio je Nestorović.

Dr Kon je rekao da svi zajedno treba da izdržimo ove dve nedelje i da je najjača poruka "ostanite kod kuće".

Nestorović je rekao da ima jako puno koronavirusa, kao i da se kučići ne razboljevaju od koronavirusa, te da ne mogu ni nama da ga prenesu.

On je dodao da ni polnim putem nije dokazano da koronavirus može da se prenese, kao i da nema dokaza da može da se prenese sa majke na plod.

Miloš Jovanović, predsednik DSS-a rekao je da poštuje sve mere Vlade Srbije, jer je odgovoran građanin.

-Mi smo javno podržali mere, ja kao odgovoran građanin i Srbin poštujem ono što kaže struka, da moraju da se poštuju mere - istakao je on.

Premijerka Brnabić je istakla da u borbi protiv strašnog neprijatelja se dobro držimo.

Naglasila je da će penzioneri dobiti i 4.000, predstavljene su mere podrške privredi, veliki talas otakaza je zaustavljen jer su poslodavci videli da će država pomoći.

-Tako da je nekako normalnost zadržana u ovoj strašnoj situaciji. Imamo zaštitnu opremu, respiratore, lekove - ocenila je premijerka i dodala je da su prodavnice punem nema smanjenja plata niti penzija.

Kako je rekla, ne može da shvati ljude koji govore da predsedniku Vučiću odgovara ova situacija.

-Čovek koji je šest godina ginuo za našu privredu, sada hoćete da kažete da njemu ovo odgovara - rekla je u neverici premijerka.

Za desetak dana počinje plazma terapija za obolele

Brnabić je najavila je da će za desetak dana početi takozvana plazma terapija za obolele od koronavirusa.

Kaže da Zdravstveni krizni štab koji ona vodi razmišlja o stvarima kao što su plazma terapija.

Premijerka je kazala da će se uzimati antitela iz krvi ljudi koji su se izlečili i davaće se transfuzija obolelima.

- Sledeće na šta idemo jeste plazma terapija. Uzimamo krv od ljudi koji su se izlečili i imaju antitela i dajemo transfuziju ljudima koji su oboleli. To će biti za desetak dana, pošto prolazi 21. dan od prvog izlečenog - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da će Srbija pokrenuti proizvodnju testova za masovno testiranje antitela i da se zna koja je otpornost populacije.

- Pravićemo banku plazme kako bismo spremnije dočekali jesen ili zimu ili bilo koji drugi napad epidemije - navela je Brnabić.