Brnabić: Oštrije mere za ljude iz dijaspore koji napuštaju samoizolaciju - od karantina do zatvorskih kazni

Kako kaže, troje je hospitalizovano, a troje je pušteno kući.

- Imamo 48 hospitalizovanih, šest na respiratorima...S tim što je jedna osoba koja je na respiratoru tu zbog sezonskog gripa - istakla je premijerka.

Brnabić kaže da je danas u 15 sati sazvala krizni štab i dodala da svi stručnjaci se slažu u tome da je od juče u Srbiji počeo trend ubrzavanja.

Premijerka je istakla da će dani pred nama biti izuzetno važni i dodala da je danas 13. dan.

- Ceo naš tim se priprema još adekvatnije za dane pred nama - kazala je.

Brnabić je rekla da je danas u 10 sati nastupila zabrana kretanja starijima od 65 godina u urbanim i 70 u ruralnim sredinama.

- Danas je disciplina na zavidnom nivou. Hvala sugrađanima što je manja gužva na ulicama - rekla je Brnabić i zahvalila se građanima što su pokazali razumevanje.

Predsednica Vlade Srbije kazala je da donete mere nisu lake, ali da su neophodne.

Brnabić je rekla i da je obišla volonterski centar i dodala da oni pomažu našim starijim građanima.

- Trenutno na raspolaganju imamo oko 6.000 volontera. Pozivam ostale da se prijave, da se borimo zajedno, jer ovo neće kratko trajati - navela je premijerka i dodala da imamo još 1.700 volontera Crvenog krsta.

Premijerka je rekla da starijima treba pomoć u kupovini namirnica, šetanju ljubimaca, a da je nekima potreban samo razgovor.

Brnabić kaže da se penzioneri pitaju i kako da podignu penzije i pojasnila da Vlada radi sa Poštom i Vojskom na tome kako da novac donesu penzionerima.

Premijerka je rekla i da je nakon obraćanja predsednika Aleksandra Vučića kineskom predsedniku i narodu mnogo njih iskazalo želju da pomognu i dodala da je otvoren račun za donacije.

Brnabić je rekla da su se javile mnoge kineske kompanije sa željom da našoj zemlji pruže pomoć.

- Ovo je lep gest solidarnosti i velika podrška dok se ceo svet bori - kazala je Brnabić.

Rekla je da svi apeli koje je Vlada uputila da naša dijaspora ne dolazi nisu urodili plodom.

Brnabić je rekla da su na graničnim prelazima formirane kolone i rekla da se do ujutru vratilo više od 65 hiljada ljudi.

- To je neverovatan i neočekivan broj, tako da će to ostati za naše građane poseban bezbednosni izazov - naglasila je.

Kako kaže, mi u ovom trenutku imamo konkretne podatke da se u Srbiju u poslednjih 48 sati vraćaju i naši građani iz inostranstva kojima je potvrđeno da su zaraženi koronavirusom.

- Mi ih direktno stavljamo ili u samoizolaciju ili ih hospitalizujemo, to je još jedan novi izazov i zbog toga smo odlučuli da dodatno pooštrimo i mere i sankcije kako bi probalii da zaštitimo populaciju u Srbiji - istakla je.

Brnabić kaže da bi bilo patriotski da su ti naši građani ostali u zemljama u kojima su bili.

Premijerka je rekla da su obezbeđeni objekti za one koji prekrše meru samoizolacije. One koji kršenjem samoizolacije ugroze drugo lice očekuje i zatvorska kazna, kazala je Brnabić.

Za povratnike koji prekrše izolaciju - obavezan karantin

Vlada Srbije je danas potvrdila meru, koja od sutra počinje da se primenjuje - ko od povratnika iz inostranstva prekrši meru samoizolacije i kreće se suprotno preporukama nadležnih - biće smešten u karantin, u jedan od tri posebna objekta namenjena u tu svrhu, u Vršcu, Požarevcu i Pirotu. Ukoliko neko od njih ozbiljno ugrozi tuđe zdravlje, ili čak uzrokuje nečiju smrt, predviđene su i zatvorske kazne, rekla je premijerka. Ona je istakla da je za povratnike koji prekrše meru samoizolacije, vlada, odnosno Ministarstvo pravde, preko Uprave za izvršenje krivičnih sankica, obezbedila tri posebna objekta u Vršcu, Požarevcu i Pirotu, koji će služiti za smeštaj tih lica do daljeg. "Ako u kontroli vidimo da su prekršili samoizolaciju, biće upućeni u karantin", podvukla je Brnabić. Dodatno, ako takvo lice, koje je prekršilo zabranu kretanja, zarazi druga lica i teško im naruši zdravlje, po Krivičnom zakonu može mu se izreći kazna od jedne do osam godina zatvora, rekla je Brnabić. "Ako usled kršenja zabrane, zarazi drugo lice i uzrokuju smrt, kazna je od dve do 12 godina", navela je premijerka. Ona je navela i da se sutra ujutru otvara karantin u Moroviću, sa 500 ležajeva, pa će oni koji ulaze u Srbiju, a nemaju obezbeđeno boravište ili ne mogu da ga dokažu, direktno biti upućeni u taj kamp zbog zaštie države i građana.