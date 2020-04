KORONAVIRUS U SRBIJI - Dr Kon: 2.200 ljudi UKUPNO obolelo, SEDAM novih žrtava zaraze u zemlji!

Do 15 časova 6. aprila 2020. godine registrovano ukupno 2.200 potvrđenih slučajeva COVID 19, saopšteno je na konferencij za medije povodom epidemije koronavirusom u Srbiji.

Dr Predrag Kon je rekao da su od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1.192 osobe od kojih je 292 pozitivno. 

- Hospitalizovano je 1.197 pacijenata. Na žalost od prethodnog izveštaja imamo i novih sedam (7) smrtnih slučajeva, odnosno ukupno 58 - rekao je dr Kon.

Kako kaže, preminule su 3 (tri) osobe muškog pola, i četiri (4) osobe ženskog pola.

Dodaje da je prosek njihovih godina 64,5 i da su svi oni imali komorbiditete, odnosno više drugih pridruženih bolesti koje su doprinele neželjenom.

Kon je naglasio da oni koji imaju i nose virus, a nemaju simptome teže prenose virus i da oni praktično ne mogu preneti virus ako nose opremu.

On je rekao da su testirane ukupno 8552 osobe koje su ispunjavale kriterijume.

U Domu za stare “Stara pruga” na Umci zaražženi su koronom 13 korisnika i jedan radnik.

Kon je rekao da će se zdravstveni radnici snalaziti onako kako je najbolje, da će se raditi samo ono što je hitno, da će se uvek spašavati život.

Kon je rekao da je koronavirus ušao u KBC Dedinje, da su tamo zaraženi zdravstveni radnici i pacijenti.

Odgovarajući na pitanja novinara u vezi Instituta Dedinje Kon je rekao da je jedina moguća opcija da je pacijent koji nije imao simptome došao u insitut.

Kaže da kada je nastala sumnja da je povišena temperatura pacijenta zbog koronavirusa, odmah su svi testirani.

Kon je naveo da je potrebno da se Kovid pozitivni prebace u druge bolnice i dodao da su oni u izolaciji.

- Ovo nije bilo planirano i to traži da se neko ozbiljnije pozabavi time. Ne možemo ostaviti ljude nezaštićene kada se pojave ovakvi slučajevi, ali osnovna namera jeste da takve bolnice ostanu Kovid slobodne - pojasnio je Kon.

Kako dodaje, dinamične stvari i promene koje se dešavaju zahtevaju brzu adaptaciju i reakciju.

- Ništa drugo nam ne preostaje u ovoj situaciji - kazao je Kon i dodao da se broj testiranih povećava iz dana u dan, i dodaje da očekuje dalji porast testiranja, za šta itekako ima razloga.

- Ovo što je jako bitno je da su svi sa blagim simptoma, ili bez njih, je mnogo bolje nego da je većina sa teškim ili srednje teškim simptomima - kazao je.

Odgovarajući na pitanja novinara, Darija Kisić Tepavčević je rekla da ako se gleda procenat pozitivnosti, držimo se na sličnom nivou, što govori da se radi dobar posao.

Govoreći o otpuštanju izlečenih pacijenata, rekla je da je do danas u bolnici Dragiša Mišović sa bolničkog lečenja otpuštena 101 osoba, a među njima je i 28 osoba koji na Sajmu čekaju drugi negativni nalaz.

Dodaje da možemo da kažemo da je 178 osoba u Srbiji otpušteno sa bolničkog lečenja, a da neki od njih čekaju drugi negativni nalaz.

Kisić Tepavčević je rekla da se u privremenim bolnicama nalaze pacijenti koji su sa najblažim simptomima, koji su skoro zdravi.

Kaže da kada je u pitanju dijaliza ne može govoriti o protokolima, ali da ako dođe do vremenskog skraćenja onda to znači da je to napravljeno sa razlogom.

Korona virus je rasprostranjen skoro u čitavoj Srbiji: Najviše povrđenih slučajeva je u Beogradu - 876 osoba, što je skoro polovina, a zatim idu Nišu - 90, Novom Sadu - 86, Ćupriji - 83 i Valjevu - 59, saopštio je epidemiolog Predrag Kon. Zatim idu: Kruševac 55 (3,11 odsto), Čačak 32 (1,81) odsto i Leskovac 30 (1,7 odsto). Zatim, Kragujevac 28 (1,59 odsto), Paraćin 27 (1,53 odsto), Vranje 25 (1,42 odsto), Zaječar 25 (1,42 odsto, Jagodina 24 (1,36 odsto), Pančevo 22 (1,25 odsto), Novi Pazar 21 (1,19 odsto), Surdulica 19 (1,08 odsto), Subotica 16 ( 0,91 odsto), Užice 15 (0,85 odsto), Požarevac 13 ( 0,74 odsto), Kraljevo 12 (0,68 odsto), Kosovska Mitrovica 11 ( 0,62 odsto) i Pirot 11 (0,62 odsto). U ostalim gradovima su jednocifreni brojevi potvrđenih slučajeva, dodao je Kon.

Kon je rekao da se razmišlja da se pređe na što šire testiranje, a što je masovno kada se gleda odnos 20 tesitranih i 4.000 testiranih.

Kisić Tepavčević je rekla da su podaci izneti o zaraženim u gradovima naše zemlje od pre dva dana.

Ona je rekla da je 280 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama testirano, a da je 54 zaraženo, 29 su lekari, a 18 medicinske sestre.

Kisić Tepavčević je rekla da je 5 zdravstvenih radnika hospitalizovano.

Odgovarajući na pitanje novinara o pacijentima koji su na respiratorima Kisić Tepavčević je rekla da broj tih ljudi raste više nego što to izgleda, jer su i mnogi od preminulih bili na respiratorima.

Kaže da ohrabruje to što su se neki oporavili i što su uspešno skinuti sa respiratora, a da većina njih nije imala pridružene bolesti.

Kon je rekao da je distribucija zdravstvene opreme nešto što zavisi i od toga kako se ona traži, jer je mnogi traže, a ne pošalju zahteve.

- Magacini zaštitne opreme su puni. Ne može odjednom da se izvrši distribucija svima, jer za to nema kapaciteta - pojasnio je Kon.

Kako kaže, činjenica je da sukcesivno stalno stiže oprema i ona se stalno proizvodi.

- Zlatne rezerve koje treba da se obezbede, ova država nije nikada imala, osim kada se spemala za pandemiju. Posle toga zbog mnogih afera prestala je da se planira pandemija - naveo je Kon.

Kaže da kada se u Beogradu podnese zahtev bolnicama, sve kažu da imaju dovoljno opreme, a onda se ta situacija promeni.

- Neobično je da se oprema traži preko medija, a da ne pošalje zahtev tamo gde treba - naglasio je Kon i dodao da zahtev u medijima nije pravi zahtev.

Kon kaže da neće dobiti opremu onaj ko je zvanično ne traži.

- O tome treba realno razmišljati, koliko ti opreme treba ako se na dva sata menja maska, a ako se radi 24 sata... Svi oni što zahtevaju prvo treba da se preispitaju da li su zaista tražili - naveo je Kon.

Govoreći o ljudima koji su registrovani danas da su zaraženi, Kisić Tepavčević kaže da su oni testirani u poslednja 24 sata.