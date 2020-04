NJUJORK ZABELEŽIO NAJVIŠE ŽRTAVA U JEDNOM DANU od početka pandemije koronavirusa - Preminula 731 osoba! (VIDEO)

Broj preminulih tokom jučerašnjeg dana iznosi 731, što je povećanje u odnosu na 599 smrtnih slučajeva tokom prethodnog dana, rekao je guverner američke države Njujork Endrju Kuomo, na konferenciji za novinare.

BREAKING: New York Gov. Andrew Cuomo says death toll jumped by 731 to 5,489, the "largest single day increase." "Behind everyone of those numbers is an individual, is a family...a lot of pain again today for many New Yorkers." https://t.co/QOyKOdgKLJ pic.twitter.com/WlRdkEai7v

- Mi ne možemo to da zaustavimo - istakao je Kuomo i dodao da veruje da je do sada spašen svako ko je mogao biti spašen.

New York state reported 731 deaths in the last 24 hours — the most daily #COVID19 deaths there so far.



Over 5,400 people there have died, about half the U.S. total. In NYC, officials say they plan to temporarily bury people in parks because cemeteries are full. pic.twitter.com/z8K1lIHvPE