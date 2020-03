Još 627 osoba umrlo u Italiji od novog koronavirusa - Najviše izgubljenih života u jednom danu do sada

Broj umrlih u Italiji povećan je na 4.032 osobe, saopštila je Civilna zaštita, prenosi Asošiejted pres.

Od juče, kada je prestigla Kinu, Italija je zemlja s najviše smrtnih slučajeva od bolesti Kovid-19 koju izaziva koronavirus.

U prethodna 24 časa u Italiji je zabeležen rekordan broj i novoobolelih u jednom danu, 5.986 osoba, čime je broj ljudi kod kojih je potvrdjena zaraza u toj zemlji povećan na više od 47.000.

The number of coronavirus cases in Italy has reached 7,021, the Italian Civil Protection Agency said Friday.



There have been 627 coronavirus-related deaths in 24 hours.



So far, 4,032 people in Italy have died from the disease.https://t.co/xb2gdLOf3n