METODE ZA PODIZANJE ODBRAMBENOG SISTEMA ORGANIZMA Doktor za Pink ističe: IMUNITET MORA DA RASTE I DA SE ZALIVA SVAKI DAN!

U imunitet moramo da ulažemo i da ga gradimo svakodnevno, istakao je za NOVO JUTRO televizije Pink doktor Slobodan Dunjić, holistički praktičar.

“Ono što je jako bitno, jeste da ovo treba da nam bude nauk, da imunitet mora da raste i da se zaliva svaki dan. Da bi sačuvali svoje zdravlje moramo pre svega da unosimo dosta vode, zatim prirodnih vitamina, povrća i voća, kao i da imamo dovoljno sna”, rekao je dr Dunjić.

Kako kaže, najbitnije je da legnemo da spavamo pre 23 sata, jer se između 23 i 2 sata ujutru u organizmu luči melatonin koji je jako bitan za naš imunutet.

“Ovo jeste trenutak za osvešćenje. Moramo da zahvalimo i sistemu koji je blagovremeno reagovao na sva ova dešavanja. Ono što možemo od vitamina da uzimamo, to su omega masne kiseline, cink, koji možemo uzimati preko orašastih plodova. Takođe, vitamin C i to kroz papriku, kupus i limun", rekao je dr Dunjić.

Kako kaže, gvožđe takođe, imamo u spanaću, blitvi, sremušu, i dodaje da je bitno uzimati sezonsko voće i povrće, kao i da je glavni vitamin za naš imunitet je vitamin D.