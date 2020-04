Koronavirus, od kojeg je u svetu obolelo skoro dva miliona ljudi, a umrlo 121.785 osoba, može da ubije jedino vakcina, ocena je Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Koronavirus, od kojeg je u svetu obolelo skoro dva miliona ljudi, a umrlo 121.785 osoba, može da ubije jedino vakcina, ocena je Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Stručnjaci SZO istakli su da je kovid-19 čak deset puta smrtonosniji od svinjskog gripa, koji je izazvao pandemiju 2009, i mnogo se brže prenosi, te da nema drugog leka osim da, pomoću vakcinacije, svi postanu imuni. Problem je, međutim, što će vakcina biti gotova najranije za godinu dana.

Oprezno ublažavati mere

Šef SZO Tedros Adenom Gebrejesus rekao je da i nakon što svaka zemlja pojedinačno uspe da obuzda epidemiju, globalna povezanost predstavlja rizik da se virus vrati i napravi nova žarišta.

- Novi koronavirus se brzo raširio po svetu, a vidimo da se veoma sporo suzbija. Nakon što mere za suzbijanje zaraze budu ukinute i granice budu otvorene, postoji velika opasnost da će virus ponovo napraviti nova žarišta - upozorio je Gebrejesus.

On je dodao da se mere za borbu protiv širenja virusa moraju ukidati postepeno i veoma oprezno.

- To se može uraditi samo ukoliko budu uvedene pravilne mere za očuvanje javnog zdravlja, uključujući povećan kapacitet za testiranje i pronalaženje kontakata zaraženih - istakao je šef SZO.

Prema njegovim rečima, da bi se stalo na put prenošenju bolesti, potrebna je vakcina.

- Svi naučni kapaciteti u zemljama širom sveta usmerili su napore na pravljenje vakcine. Nje sigurno neće biti 12 meseci ili više. Ipak, bezbedna vakcina nam je potrebna da bismo zaustavili ovaj virus - naglasio je Gebrejesus.

Kako je naveo, eksperti i dalje uče o novom koronavirusu, a ono što su dosad ustanovili ne ohrabruje mnogo.

- Ispostavilo se da je kovid-19 čak deset puta smrtonosniji od svinjskog gripa - kazao je Gebrejesus.

Šef SZO izneo je podatak da smrtnost od koronavirusa na globalnom nivou sada iznosi 6,2 odsto, a da je tokom pandemije svinjskog gripa 2009. iznosila samo 1,1 procenat.

- Trenutno je kovid-19 šest puta smrtonosniji od svinjskog gripa. Međutim, moramo računati na to da će ovaj virus do kraja pandemije odneti mnogo više života, te da će smrtnost biti mnogo veća, oko deset procenata. Primećeno je da se u nekim zemljama broj obolelih duplira za svega tri do četiri dana, a to znači i mnogo veći broj mrtvih - naveo je Gebrejesus.

Još nije vrhunac

Stručnjaci SZO, na osnovu dosad prikupljene statistike, zaključili su i da je kovid-19 izuzetno zarazan. Tako samo jedan oboleli zarazi u proseku 5,7 osoba. Kod običnog, pa i svinjskog gripa, to je mnogo manje - jedan oboleli zarazi svega jednu ili dve osobe.

Istovremeno, SZO je upozorila da epidemije u Evropi i SAD još nisu dostigle svoj vrhunac.

- Čak 90 odsto od ukupnog broja obolelih u svetu nalaze se u Evropi i SAD. To znači da epidemija, nažalost, još nije dostigla vrhunac. Stoga sve zemlje treba da budu obazrive kad je reč o ublažavanju i ukidanju mera za borbu protiv širenja koronavirusa - saopšteno je iz SZO.