DOKTORKA DARIJA IMA DOBRU I LOŠU VEST: Virus je oslabio i nadali smo se da će SUNCE UBITI KORONU, a onda se desilo ovo!

Doktorka Darija Kisić Tepavčević, članica Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa, kaže da imamo sve više pokazatelja koji govore da je pala aktivnost virusa u našoj populaciji, ali da on uvek može da pronađe put do osetljive osobe, zbog čega svi treba da se ponašaju kao da su potencijalni rezervoari virusa.

Doktorka Darija Kisić Tepavčević kaže za Javni servis da smo za ovo vreme svi zajedno naučili dosta o korona virusu.

"Naučili smo kakve su preventivne mere koje i te kako daju efekta. Na početku, kada smo striktno pričali o pranju ruku, o fizičkoj distanci, svi su to sa skepsom primili i pitali zar u 21. veku nemamo ništa bolje da ponudimo kao način prevencije, a videli smo da to spasava živote", ističe doktorka Kisić Tepavčević.

Kaže da bi bilo jako dobro da imamo vakcinu i specifičan lek za korona virus, ali ga nemamo, pa moramo da se oslonimo na opšte mere prevencije koje su se dobro pokazale.

"Život mora da se nastavi svojim tokom, ali apsolutno moramo da mislimo na ovaj virus, bez obzira na to što su nam svi pokazatelji pozitivni kada je u pitanju epidemiološka situacija. Moramo da budemo svesni da ovaj virus cirkuliše u našoj populaciji i da može da pronađe put do osetljive osobe", upozorava doktorka Kisić Tepavčević.

Doktorka Kisić Tepavčević kaže da je ustanovljeno da i asimptomatski nosioci prenose zarazu, ali u nešto manjem obimu nego osobe za izraženim simptomima. Navodi da svi treba da se ponašaju kao da su potencijalni rezervoar infekcije.

"Sada ide period godine kada je inače smanjena mogućnost prenošenja kapljičnih infekcija i kada generalno ima manje oboljenja sličnih gripu. Nadali smo se da će tople vremenske prilike uticati da virus možda i nestane, ali južna hemisfera i Australija pokazuju da se i tamo i sada dešavaju slučajevi obolevanja", kaže doktorka Kisić Tepavčević.

Ističe je potrebna specifična kombinacija faktora spoljašnje sredine da bi virus brzo nestao.

"To je temperatura preko 25 stepeni Celzijusa i vlažnost vazduha preko 20 odsto, pa čak uz određenu kombinaciju UV zraka on može da nestane za par minuta. Međutim, nije to nešto u šta treba da se pouzdamo. Moramo i mi tome da doprinesemo", naglašava doktorka Kisić Tepavčević.