Situacija sa koronavirusom u Srbiji se nesumljivo pogoršava, dok je u Beogradu ona preteća, jer oboljevanja ima sve više, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink epidemiolog Predrag Kon.

Dr Kon je rekao da je u studenskim domovima do sada 91 osoba pozitivna, ali dodaje, očekuje da se i to dalje menja.

„Imamo 12 malih klastera, epidemijica. Imamo situaciju da je veliki broj, 57 ili nešto više procenata ne zna gde se zarazilo, što pokazuje da je virus u cirkulaciji i da se može zaraziti prvenstveno tamo gde je zatvoren prostor. To se pre svega odnosi na javni saobraćaj, ali i na sva druga mesta gde možete doći u kontakt“, rekao je dr Kon i dodao da je u tim situacijama neophodno poštovati mere.

Kako kaže, u uslužnim delatnostima nikada nismo ukinuli mere, ali, dodaje, možemo sada da vidimo da su neki prekinuli sa tim.„Bio sam za politiku kažnjavanja, ali to nije prihvaćeno. Smatra se da su preporuke nešto što treba ponavljati i insistirati na njima. Situacija je takva da se ne vide naznake da će biti brzog poboljšanja, a imamo i niz nepovoljnih stvari. Postoje prijemni ispiti, razna slavlja, maturske večeri, svadbe, sve su to skupovi u kojima intenzivno dolazi do prenošenja virusa“, rekao je dr Kon i dodao da je Beograd mesto gde je intenzivno prenošenje zaista moguće.

Kako kaže, ako se situacija i dalje bude pogoršavala, iako kako kaže, sam smatra da je već dovoljno pogoršana, moraće da se uvode i sankcije.

„U ovakvoj situaciji kakvoj jesmo, možemo da razmišljamo o prekidu rada noćnih klubova, kao i o potpunom smanjenju radnog vremena, dokle nešto može da radi, kao što su na primer lokali. To je nešto o čemu se priča i razmatra. To je bolje što pre doneti nego čekati da se situacija još pogorša“, rekao je dr Kon.

On ističe da, što se tiče priče o slabljenju virusa, da se on slabo promenio u smislu sposobnosti da dođe do teškog oboljenja.

„Kada su sportski događaji u pitanju, takođe se moraju poštovati mere. Jasno je da su organizatori odgovorni. Virus se zaustaviti ne može. Vreme kada otvarate i puštate mere, gledate kada je najbezbednije dopustiti gledate da li će da bude usporeno širenje“, rekao je dr Kon.

Kako kaže, postoji i pitanje ekonomije, i dodaje da je odavno pričao da u okviru medicinskog dela kriznog štaba često daju predloge koji su drugačiji od drugog dela kriznog štaba.

„Kada su utakmice u pitanju, rečeno je da je 5000 gornja granica“, rekao je dr Kon.