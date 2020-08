VAKCINACIJA PROTIV GRIPA OD PRVOG OKTOBRA! Dr Tiodorović upozorava: Cilj je Izbeći sudar koronavirusa i gripa. Ne smemo da imamo italijanski scenario!

Epidemiolog i član Republičkog kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da bi vakcinacija protiv gripa trebalo da počne 1. oktobra kako bi se izbegao sudar sa virusom korona, što se, kako je ukazao, desilo u Italiji u martu ove godine.

On je rekao da se priprema vakcinacija protiv gripa najosetjivijeg dela stanovništva, kao što su hronični bolesnici, stariji, osobe kod kojih je pao imunitet, trudnice, porodilje, deca sa oboljenjima koja mogu da izazovu pad imuniteta.

- 'To je veliki posao koji treba odraditi i ja sam za to da ta vakcinacija počne već prvog oktobra. Tu vakcinaciju treba da uradimo da ne bi došlo do 'miksanja' ta dva virusa, običnog gripa i korone, i da istovremeno imamo i grip i koronu. To bi bilo strašno -, rekao je Tiodorović.

Dodao je da se upravo to desilo Italiji u martu ove godine kada se pod epidemiju gripa ''podvukla'' epidemija korone što je za posledicu imalo veliki broj smrtnih ishoda.

Tiodorović naglašava da takva situacija moramo na sve načine da se predupredi, odnosno da se preventivnim merama onemogući da dođe do takve pojave.

"Da se razumemo, ne postoji vakcina koja sto odsto štiti, ali kod ljudi koji imaju narušen imuni sistem, s hroničnim oboljenjima, ta vakcina će mnogo značiti za blažu kliničku sliku. A kod starih i bolesnih, ta vakcina može značiti prevenciju od smrti'', kazao je Tiodorović.