MATEMATIČKA FORMULA DONOSI ZASTRAŠUJUĆA PREDVIĐANJA: U Srbiji će biti oko 4.000 žrtava korone

Korona virus bi u Srbiji do kraja epidemije mogao da ubije između 3.000 i 4.000 ljudi, pokazuju procene koje ukrštaju podatke o trendovima zaražavanja i umiranja.

Britanski naučnici razvili su ovaj model predviđanja koristići podatke iz svoje zemlje, međutim, pošto se podaci o smrtnosti od korone podudaraju u gotovo svim državama, osim onih sa najmanje razvijenim zdravstvenim sistemima, nije teško ovu procenu proširiti i na Srbiju.

Kako tvrde engleski istraživači, ukupna stopa smrtnosti od virusa kovid-19 ne prelazi 0,1 odsto (što bi značilo da umre svaki hiljaditi zaraženi). Ona donekle, ali ne bitno, varira od zemlje do zemlje, a drastično je različita i u zavisnosti od uzrasta zaraženih. Ipak, brojka se na kraju svodi na prosek manji od 0,1 odsto.

Prevedeno na primer Srbije, ovde bi do masovne vakcine ili razvijanja kolektivnog imuniteta, kao i u Britaniji, do kraja epidemije moglo da se zarazi i do 60 odsto stanovništva. To je, otprilike, oko četiri miliona ljudi. A 0,1 odsto od te brojke je 4.000. S obzirom na to da je korona odnela već 901 život, računajući sa današnjim 9. novembrom, do kraja epidemije moglo bi od posledica ove infekcije da umre još tri i po do četiri puta toliko pacijenata.