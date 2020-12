Đerlek: Okanimo se teorija zavere, vakcinacija je spas!

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da je situacija s epidemijom korona virusa u celoj zemji i dalje veoma ozbiljna, teška i neizvesna.

Đerlek je rekao da su u Beogradu pokazatelji malo bolji nego što su bili, ali da to ne sme da nas zavara. On je istakao da je protekla noć u glavnom gradu bila teška i da je bilo 70 interkliničkih prevoza, plus prevozi pacijenata u covid bolnice u unutrašnjosti Srbije.

Ukazujući da smo dostigli visok broj novoobolelih, Đerlek je istakao da se bolnice pune i da je danas hospitaloizovano 147 pacijenata više nego juče.

Govoreći o vakcini, Đerlek je rekao da se, ako Agencija za lekove da pozitivno mišljenje o vakcini, treba okaniti teorija zavere i pristupiti vakcinaciji jer, kako je rekao, imamo opciju ili da se svi zarazimo, "pa ko preživi" ili da se vakcinacijom zaštitimo.

Zdravstveni sistem je elastičan i dosta otporan, a bolnica u Batajnici došla je, ističe, u pravo vreme.

On je, međutim, ukazao da nije poenta samo otvarati nova kovid mesta, već je poenta i da se građani u narednih 7 do 14 dana maksimalno pridržavaju mera.

"Polako se približavamo piku, ali nismo dostigli taj plafon posle kojeg bismo mogli da se nadamo zaravnjenju krive i padu broja obolelih", rekao je Đerlek.

On je dodao da će struka napraviti evaluaciju posle 7 do 10 dana primene novih mera i odlučiti da li će i posle toga te mere biti potrebne.