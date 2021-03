'SITUACIJA SE POGORŠAVA, NIJE KAKO SMO SE NADALI!' Doktor Kon oštro: Da li je bolje da nas nema?!

Epidemiolog dr Predrag Kon oglasio se o trenutnom stanju u Srbiji i sednici Kriznog štaba.

Epidemiolog Predrag Kon govorio je večeras o otkazivanju sednice Kriznog štaba i važnosti uloge medicinskog dela.

"Što se tiče epidemiološke situacije, ona se nažalost pogoršava. Ni u kom slučaju nije stalo kao što smo se nadali. S druge strane, mi uobičajeno dobijamo termin kada će sednica Kriznog štaba biti dan ranije, danas nismo dobili taj termin i nemam informacije o tome. Istina je da je odložen Krizni štab, a zašto, ja trenutno nemam odgovor", rekao je Kon i dodao:

"Medicinski deo Kriznog štaba smatra da je minimum potrebno 7 dana ovakvog ponašanja kao što je bilo tokom vikenda. Jasno je da se to tako jednostavno ne može dobiti zbog politički-privrednog dela, onog dela koji razmišlja o tim posledicama sprečavanja kontakata."

On je istakao da medicinski deo Kriznog štaba nije spreman na kompromis i da mu je nepojmljivo da neko smatra da treba izuzeti Medicinski deo iz Kriznog štaba i sistema odlučivanja u vezi sa merama protiv korona virusa.

"Šta je bolje? Da nas uopšte nema? Mislite da je to rešenje? Ima jedan ogroman problem, vreme prolazi, a ono je ovde značajan faktor. Ima još jedna činjenica koju izvlače neki i tvrde da je i dalje bilo oboljevanja i tamo gde su najrigoroznije mere. Ja moram da kažem da to baš i nije tako. Tamo gde su bile najrigoroznije mere, došlo je do pada obolelih", istakao je Kon.

"Apsolutno odbijamo da prihvatimo bilo kakvu odgovornost. Medicinski deo se borio iz petnih žila", zaključio je epidemiolog u slučaju da ostatak Kriznog štaba ne usvoji njihove predloge za oštrije mere.