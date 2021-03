MUTACIJA KOJA JE NAPRAVILA HAOS U SRBIJI! Svaki treći zaražen britanskim sojem, deca ugroženija od odraslih - ovo su simptomi

U Srbiji je prisutno 35 odsto britanskog soja korona virusa, koji je, prema istraživanjima i podacima do kojih je došla naučna zajednica, zarazniji oko 60 odsto od obične varijante korona virusa i, kako se navodi, češće napada mlađu populaciju.

Podatak o procentu prisutnosti ovog soja virusa izneo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a sličan podatak izneo je i dr Tiodorović, koji je pre manje od nedelju dana istakao da je potencijalna prisutnost britanskog soja u Srbiji oko 30 odsto.

Podsećamo, novi soj korona virusa prvi put je otkriven u septembru u Velikoj Britaniji. Za dva meseca je oko četvrtina slučajeva u Londonu bila ova nova varijacija.

U Srbiju ga je krajem decembra prošle godine donela jedna putnica iz Londona. Ona je na PCR testu bila negativna, a njen muž je imao dvostruku upalu pluća.

Češće napada decu

Dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba, nedavno je izjavio da već imamo britanski soj i da je vrlo verovatno da upravo on dominira u školama.

- Najviše primećeno da tamo ne koriste zaštitne maske. Bar po onome što se može videti u školama - dodao je dr Kon.

Dr Eric Feigl Ding, epidemiolog i gostujući predavač na Harvardu, sredinom februara objavio na Tviteru set podataka koji pokazuje da je britanski soj korona virusa zarazniji kod dece.

- Podaci iz Velike Britanije pokazuju naglo veću pozitivnost kovida-19 u Engleskoj (gde je novi soj virusa visokodominantan) kod dece uzrasta od pet do devet godina, i kod dečaka i kod devojčica, tokom četiri uzastopne nedelje - napisao je dr Ding.

Da li se neko zarazio britanskim sojem ne znači previše

Svoja razmišljanja i stavove o britanskom soju izneo je i dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog Instituta "Kraljevo", gostujući na RTS-u.

- U Srbiji je evidentirano njihovo prisustvo i zna se da postoje. Verovatno je da će oni pokušati da dominiraju, kao u regionu, ali u smislu zaštite ili teže kliničke slike ili smrtnosti, ne postoje dokazi da su ti sojevi opasniji. Šire se lakše, pa je potrebna manja količina virusa, ali ne znači previše da li se neko zarazio britanskim ili nekim našim sojem, to je stručna informacija - naveo je dr Šekler.

Da li su vakcine efikasne?

- Što se tiče britanskog soja, nedvosmisleno je dokazano da sve ove vakcine koje se primenjuju na Zapadu, ruski naučnici su to pokazali za "sputnjik", za kinesku ne postoje podaci, ali je jasno da ta vakcina koja se proizvodi celom virusnom česticom sasvim pristojno štiti. Sve ove vakcine su vrlo ekfikasne za britanski soj, nešto manje za južnoafrički ili brazilski, ali ne da bi nekog to zabrinjavalo. To je podatak samo za one koji se bave uže stručno tim, ali vakcine za sada štite - navodi dr Šekler.

Paskal Sorijo, izvršni direktor kompanije "AstraZeneka", koja proizvodi oksfordsku vakcinu protiv kovida 19, izjavio je krajem decembra da je vakcina ove kompanije efikasna i protiv novog soja korona virusa otkrivenog u Velikoj Britaniji.

Iz laboratorije Bionteka 20. januara su objavili da je i njihova vakcina efikasna u zaštiti od britanskog soja virusa.

Koji su simptomi britanskog virusa?

Na Univerzitetu u Južnoj Kaliforniji naučnici su, na osnovu analize stope incidencije simptoma koje je prikupila SZO, identifikovali redosled simptoma i kako se oni razvijaju.

Njihovi nalazi ukazuju da simptomi idu sledećim redom:

Groznica

Kašalj i bolovi u mišićima

Mučnina i povraćanje

Dijareja

Koji su svi dosad zabeleženi sojevi ?

Britanski soj nije jedina mutacija korona virusa koja se pojavila. Već krajem prošle godine zabeleženi su slučajevi brazilske i južnoafričke mutacije.

Južnoafrički soj

Soj pod nazivom 501.V2 je otkriven u Južnoj Africi sredinom decembra, a kasnije, između ostalih zemalja, i u Velikoj Britaniji i Japanu, preneo je Gardijan. Južnoafrički soj kovida je otkrivena kod muškarca koji se vraćao iz Južne Afrike u Francusku, u regiju koja se graniči sa Švajcarskom.

Brazilski soj

Takozvani brazilski soj pokazalo se da je veoma sličan britanskoj verziji, ali da ne izaziva teže kliničke slike nego prvi oblik korone ipak se brže i lakše širi. Naučnici su to objasnili rečima da je izmenjen deo šiljaka odnosno proteina koji je odgovoran za "kačenje" za ljudske ćelije.