DR ĐERLEK O VAKCINACIJI STRANACA: Imamo obezbeđene doze za sve naše građane, pa zašto ne bi pomogli i komšijama?!

Dok ceo svet hvali Srbiju zbog fantastičnog uspeha koji je postigla u masovnoj imunizaciji, kao i zbog solidarnosti koju je pokazala sa zemljama u regionu, jedan deo domaće javnosti, posebno na Tviteru, oštro je kritikovao odluku države da se i stranim privrednicima i državljanima omogući vakcinacija u našoj zemlji!

Međutim, dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja kaže za Kurir da Srbija treba da bude ponosna na to kako je sprovela imunizaciju protiv koronavirusa i da se solidarnost upravo pokazuje onda kada je najteže.

- Srbija se, zaista, najbolje snašla od svih zemalja na Zapadnom Balkanu i na svi treba da budemo ponosni. Zahvaljući, pre svega, državnom rukovodstvu, imamo četiri različite vakcine za imunizaciju građana. Ono što smo želeli u ovako teškom trenutku je da pokažemo i solidarnost prema komšijama. Poseban značaj ima i potez Privredne komore Srbije (PKS) koja je lično finanasirala nabavku 10.000 doza za privredne komore i partnere u regionu. To je odličan stvar, jer protok robe, neminovno, može da dovede do širenja infekcije, pa ako su svi ljudi vakcinisani samim tim se i mi štitimo. Sa druge strane, ovo će biti još jedna spona među ekonomijama Zapadnog Balkana, jer pored borbe protiv kovida i očuvanja života moramo voditi računa i o razvoju ekonomije u ovom delu Evrope - kaže on.

Dr Đerlek ističe da nijedan građanin neće ostati uskraćen ni za jednu dozu vakcine zbog toga što je Srbija pomogla stranim državljanima kojima je pomoć preko potrebna.

- Država je obezbedila vakcinu za svakog građanina Srbije. Niko neće ostati uskraćen ni za jednu dozu, te ne treba iskazivati sebičnost u ovako teškoj situaciji. Treba iskazati solidarnost kao što to radi Srbija, a ne kao što rade pojedinci na Tviteru. S obzirom da imamo obezbeđene doze za svakog građanina, zašto ne bi pomogli našim komšijama?! - pita se Đerlek i dodaje da nam bez ekonomije, saradnje, protoka robe, kapitala i ljudi nema opstanka.