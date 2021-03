EPIDEMIOLOG DR RADMILO PETROVIĆ O VAKCINACIJI STRANACA: Imunitet NIJE DOŽIVOTAN! Pomažući komšijama, pomažemo i sebi!

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za Kurir da je to, što je Srbija omogućila stranim državljanima da se kod nas besplatno vakcinišu, human i lep gest, od kojeg će i naša zemlja imati višestruke koristi.

- Prvo, humano je i lepo pomoći ljudima kojima je pomoć potrebna. Drugo, naša zemlja će sa tim stranim privrednicima koji su se vakcinisali, a koji sa nama sarađuju, dodatno produbiti i osnažiti saradnju. Oni neće zaboraviti ovu pomoć - kaže Petrović, reagujući na navode pojedinih Tviteraša da naša zemlja nije trebalo strancima da omogući da se besplatno imunizuju u Srbiji.

Ovaj epidemiolog upozorava i da, što se tiče epidemiološke situacije, Srbija ne može biti mirna dok god je veliko prisustvo virusa u zemljama u okruženju.

- Svet je jedan jedinstven i dok god imamo virus kod komšija, možemo biti sigurni da će ubrzo doći i do nas. Ne vredi nam da vakcinišemo ni 90 odsto stanovništva ako zemlje u regionu nisu postigle imuno barijeru. Imunitet od vakcina nije doživotan, ne traje dugo i pre ili kasnije će opet doći do nas. Prema tome, pomžući komšijama, pomažemo i sebi. Naravno da prvo treba da gledamo interes svoje kuće i dvorišta, ali ne treba zaboraviti ni na one koji su u našoj neposrednoj blizini - zaključuje Petrović.