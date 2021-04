SRBI OD 19. APRILA MOGU U GRČKU! OVO TREBA DA ZNATE PRE PUTOVANJA: Kretanje nije sasvim slobodno, a za odlazak u prodavnicu postoje posebni uslovi

Sve naše državljane obradovala je vest da će, prema trenutno dostupnim imformacijama, moći da putuju u Grčku od 19. aprila avionom ili preko graničnih prelaza, kako je izjavio ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasojević. Postavlja se pitanje šta je to što građani treba da znaju pre dolaska u ovu zemlju, ali i šta tamo mogu da očekuju od epidemioloških mera i propisa.

Letnja sezona se u ovoj zemlji zvanično otvara 14. maja, međutim, 19. april je svojevrsna predsezona za turiste iz određenih zemalja, da bi se videlo kako funkcioniše zamišljeni sistem rada tokom pandemije. Tako će, pored državljana zemalja EU, tamo moći da putuju i ljudi iz SAD-a, Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela.

Obavezan potvrda o vakcinaciji i negativan PCR test

- I državljani Srbije moći će da putuju uz potvrdu o vakcinaciji izdatoj od strane nadležnih službi Srbije ili sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata, ali će svaki putnik morati da popuni i PLF formular (Passenger Location Form) 24 sata pre putovanja - objasnio je Spasojević.

Našim državljanima dozvoljena je turistička poseta ovoj zemlji nakon što im je 287 dana to bilo onemogućeno. Usled epidemiološke situacije, uvedena je zabrana 6. jula 2020. godine, i nakon toga produžavana na svake dve nedelje, što nam je svakako teško palo, s obzirom da tamo godišnje letuje oko milion naših turista.

- Svim našim državljanima preporučujemo da sačekaju još nekoliko dana da se sve ove informacije objave i u zvaničnom službenom glasniku grčke vlade. Takođe ih pozivamo da se pre polaska na put za sve dodatne informacije slobodno obrate ili ministarstvu spoljnih poslova ili srpskoj ambasadi u Atini, odnosno našim konzulatima u Volosu, na Kritu, na Krfu i u Solunu - istakao je Spasojević.

Za sve one koji planiraju da leto provedu u Grčkoj treba da znaju da su tamo na snazi jake protivepidemiološke mere, znatno strože nego kod nas, a više o tome govorila je u razgovoru za "Blic" Ivana Stanojević koja živi u blizini Soluna.

Kupovina samo putem SMS-a

- Od 21 do 5 sati može da se kreće samo do posla uz posebnu elektronsku potvrdu. Možemo da izađemo napolje samo uz slanje sms poruke za aktivnost koja je dozvoljena, a postoji 6 kategorija zbog kojih možemo da izađemo, kao što su odlazak kod lekara, u apoteku, prehrambene prodavnice, banke i državne službe, odlazak na sahranu, rekreacija ili šetanje psa, bez automobila, samo pešaka ili biciklom. Zabranjeno je da se ide u drugu opštinu, osim ako morate do lekara, a od 2. aprila su uveli da samo vikendima može da se ide iz opštine u opštinu, a to međuopštinsko kretanje podrazume, na primer, kretanje između Palilule i Starog grada - govori Ivana.

Ivana naglašava da je bitno to da su 5. aprila otvorene maloprodajne radnje mimo tržnih centara, sve osim supermarketa. Ono što treba uraditi je poslati poruku, sačekati potvrdu za svoju porudžinu, a potom u roku od 3 sata otići i pokupiti istu.

Moguće ukidanje mera 10. maja



- Još uvek ne rade restorani, kafići, ugostiteljski objekti, nema slobodnog šetanja. Za sada se nagađa da će se mere koje se tiču ugostiteljskih objekata i slanja poruka ukinuti 10. maja, ali to je samo pretpostavka i zavisi od epidemiološke situacije u tom trenutku.

Kada je o korona brojkama reč, Grci poslednjih dana imaju po 3.000 do 4.000 zaraženih dnevno, dok je na respiratorima trenutno rekordan broj, tako da može da se desi da već za nekoliko dana dođe do strožijih mera, i ponovnog zatvaranja tržnih centara.

Maske obavezne i napolju

- Maske su ovde obavezne i napolju, od avgusta. Iako se mnogi pitaju kako to da se Grci, koji važe za ne baš disciplinovan narod, pridržavaju ovih mera, bitan je socijalni momenat. Grci su stara nacija, a u proseku su 10 godina stariji od nas, pa kada umre neko od 70 godina, kaže se da je umro mlad čovek. Grci su se već umorili od svih mera koje su na snazi i celokupne pandemije, ali maske ne skidaju. - objašnjava Ivana.

Kada je o trendu vakcinacije reč, Ivana ističe da se Grci dosta vakcinišu, a o tačnim podacima svakodnevno dobijaju vajber poruku. Do sada je prvu dozu primilo 1.569.569 ljudi, dok je potpuno vakcinisano 764.988 osoba. Dnevno je, navodi naša sagovornica, oko 3.000 novoobolelih, što nije mnogo, s obzirom da se testira više od 50.000 ljudi, a to u procentima iznosi oko 5 odsto.

- Stanovništvo se najviše vakciniše Pfizer i Astra Zeneca vakcinama. BItno je naglasiti da su se svi stariji ljudi već vakcinisali. U prvom naletu su najviše tu grupu imunizovali. Takođe, postoje i pokretne ambulante po seoskim opštinama, koje pozivaju sve zainteresovane da se vakcinišu, a od 12. aprila otvorena je mogućnost prijave svim turističkim radnicima i oni su sad prioritet, jer u turizmu radi 800.000 ljudi - priča Ivana.

Pre turista, u Grčku mogli da uđu oni koji imaju nekretnine



- Ljudi koji imaju svoje nekretnine u Grčkoj mogu da uđu u zemlju, ali samo jedan, na čije ime je nekretnina, i tako je od od novembra, međutim, malo je ljudi koji to koriste, jer niko ne želi da dolazi sam, pa oni koji i iskoriste tu mogućnost, dođu samo da obiđu svoj posede i plate račune - zaključuje Ivana.

Podsetimo, srpski turisti od 14. maja mogu do svojih omiljenih letovališta u Grčkoj stići preko Severne Makedonije, a oni koji žele da iskoriste i predsezonu mogu kolima da krenu i preko Bugarske. Svakako, razlika u kilometraži, ako se uputite iz Beograda, dosta zavisi i od toga koja grčka regija vam je omiljena.

Ukoliko su vaša odredišta u Grčkoj ostrvo Tasos, Asprovalta, Stavros, Nea Vrasna i ostala na potezu prema Kavali i Aleksandropolisu, ili letovališta na Halkidikuju, možete razmisliti i o putu kolima preko Bugarske.

Ipak, ako idete prema Olimpu, Paraliji, Leptokariji i ostalim letovalištima te regije, ili dalje prema jugu, svakako je bliže da putujete preko Makedonije. Tako od Beograda do Paralije ima 670 km, a preko Bugarske se prelazi 740 km.