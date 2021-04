POPUŠTANJE MERA U ČETIRI FAZE! Prvo kafići, pa proslave na otvorenom, a EVO ČEGA ćemo se otarasiti tek kada budemo imali 80 odsto imunih!

Popuštanje mera - tema o kojoj se svakodnevno raspravlja, a za koju, čini se, još uvek nema preciznog plana, jer sve je podležno promenama u zavisnosti od epidemiološke situacije. Sa početkom vakcinacije i taj faktor postaje presudan u tome šta će Krizni štab odlučiti.

Vakcinacija za sada ide dobro, ali, upozoravaju gotovo svi članovi Kriznog štaba, neophodno je da sve ide brže i da se ljudi odazovu u što vrećem broju. Poslednji pik polako se gasi i sve je manje zaraženih u zemlji. Ipak, brojke su i dalje četvorocifrene i mere se u hiljadama, pa kako je to jutros rekla i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević "virus je još u cirkulaciji i oprez je neophodan".

Sa druge strane smo mi, obični građani, kojima nedostaje "normala" - proslave, kafići, život bez maski. Ipak, o tome šta bi prvo moglo da se popusti danas niko nije želeo da komentariše, jer je sve vrlo neizvesno, ali na osnovu prethodnih izjava naših epidemiologa, povratak u novu-staru normalnost mogao bi ići u četiri faze.

Prva faza - ugostiteljski objekti

Od pre nekoliko nedelja, na snazi je mera da ugostiteljski objekti mogu da rade - ali pod uslovom da rade samo bašte. Kafićima je rad dozvoljen do 22 sata, a zbog rizika od zaražavanja, gostima nije dozvoljeno da svoje piće piju unutra restorana i kafića.

O tome da li će doći do popuštanja mera i za kafiće i restorane dolaze oprečne informacije. Dok doktorka Kisić Tepavčević kaže da Krizni štab zaseda svake nedelje, te da nema mnogo prostora oko popuštanja mera.

- Imamo jedne od najfleksibilnijih mera koje su se pokazale poprilično delotvorne kada se uporedimo sa drugim zemljama. Činjenica je da, iako registrujemo trend pada učestalosti obolevanja, i dalje je taj broj u hiljadama - napomenula je ona.

Ipak, sa druge strane zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, smatra da su mere za kafiće i restorane trebale već da se popuste.

"Da se ja pitam, to je već trebalo uraditi. Nadam se da će se to deseti brzo i to svakako u Beogradu pre nego u drugim gradovima, jer ja se zalažem da mere zavise od regiona do regiona, a prema pocentu vakcinisanih građana, a u prestonici je taj procenta visok i zato naše građane treba nagraditi".

Da če do popuštanja mera za ugostiteljske objekte ubrzo doći, nagovesti je danas i predsednik Srbije leksandar Vučić. Ipak, izneo je i jednu nedoumicu.

"Radiće ugostiteljski objekti. Ali postoje razmimoilaženja da li samo za vakcinisane ili za sve", rekao je Vučić.

Rekao je da je za pozitivnu diskriminaciju kakva bi bila ova neophodno da se prekrši Ustav.

"Nisam voljan da prekršim Ustav, jer Ustav je taj koji kaže da su svi građani ravnopravni", naglasio je predsednik.

Druga faza - proslave i masovna okupljanja na otvorenom

Proslave su dugo bile u drugom planu. Gotovo da više od godinu dana niko nije ni pomišljao da bi masovne proslave mogle da se održavaju. Ipak, u poslednjih mesec dana sve se glasnije o tome priča.

Prvo je grad Beograd izašao zajedno sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd sa detaljnim uputstvom za održavanje proslava.

Zato su svi pogledi upereni ka članovima Kriznog štaba koji bi trebalo da daju zeleno svetlo.

- Treba pričati o organizaciji svadbi, znamo da će pred kraj maja, tačnije u drugoj polovini i junu biti prava navala za venčanja. Istovremeno, imaćemo tada ozbiljan pad intenziteta virusa, pa je logično popuštanje mera - rekao je dr Predrag Kon.

Kako je objasnio, u nekom trenutku biće dozvoljene masovnije proslave.

- Biće omogućene svadbe. Trenutno je dozvoljeno okupljanje do pet osoba, u nekom trenutku ćemo povećati na primer na 50, možda i više. Moračemo to da pomerimo. To je logično, sve ovo jako dugo traje - dodao je dr Kon.

Predlog je prvenstveno usmeren na zaposlene u ivent industriji koji će u potpunosti morati da preurede svoje kapacitete koji će biti manje iskorišćeni, ali i bez standardnih delova jedne svadbe - igre, gužve, čestitanja i ljubljenja.

Kako kaže, pravila će se možda vremenom menjati.

- Verovatno će se vremenom iskristalisati da na svadbe mogu dolaziti oni koji su zaštićeni, koji su vakcinisani ili su prelažali koronu, ili će se testirati svi ostali, pa onda neka skinu maske, neće postojati opasnost. U suprotnom moraće po šest sati da se nose maske. Ako kažete da nema šanse, onda se neće dešavati svadbe, kao što ih nema sada - jasan je naš ugledni epidemiolog.

Čini se da je ključno pitanje kada bi mogle da budu ublažene mere i kada će se dozvoliti masovnije proslave.

- Procena je da nam treba trocifreni broj, ispod 1.000 je apsolutni minimum za neka dešavanja, a za ovakve svadbe ispod 100 zaraženih na dan! Nije to tako strašno kao što vam možda sada izgleda, skoro je pola punoletnih vakcinisano u Beogradu. U jednom trenutku će verovatno biti retkost da neko koga pozovote na svadbu nije vakcinisan. Tada neće biti problema - zaključio je dr Kon.

Uveliko se govori i organizovanju maturskih proslava, a doktorka Kisić Tepavčević ipak je nešto opreznija.

Ministarka je rekla da okupljanje u zatvorenim prostorima dugo neće biti bezbedna mera.

Leto je i vreme rezervisano za događaje na otvorenom, pa bi se u ovoj fazi, ako epidemiološka situacija to dozvoli mogle popustiti i mere vezane za masovna okupljanja.

Tome u prilog idu i sve glasnije najave EIT festivala, ali i mnogih drugih koji se održavaju u letnjim mesecima.

Nakon što je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio da je EXIT festival moguće održati ovog leta, vest je odjeknula kao senzacija u svetskim muzičkim krugovima.

Kako je objasnio gradonačelnik Vučević, ulaz na festival biće omogućen svima koji su vakcinisani i svima koji su preboleli korona virus. Svim ostalim posetiocima iz zemlje i sveta biće omogućen brz antigenski test po veoma povoljnim cenama, u posebno organizovanoj zoni u neposrednoj blizini festivalskih kapija. Svi detalji u vezi sa ulaskom na festival biće na vreme objavljeni na zvaničnom sajtu Exita u skladu sa budućim aktuelnim merama propisanim od strane Vlade Republike Srbije.

Treća faza - škole

U trećoj fazi, po onome što smo mogli čuti u javnosti na red bi mogli doći đaci. Kako je vremena do kraja školske godine malo, sasvim je izvesno da će se model koji je do sada na snazi održati do kraja juna. Od prvog septemrba, ako situacija bude povoljnija, đaci bi mogli da se vrate u školske klupe.

Prema trenutnim prognozama još uvek nije poznato da li će vakcinacija među školarcima postati obavezna da bi se nesmetano i bez opasnosti od zaražavanja u učionicama odvijala nastava. Ali sudeći prema optimističnim gledištima, početak naredne školske godine izgledaće kao i nekada, pre korone.

Iz Ministarstva prosvete se ipak nadaju da će se nastava početkom naredne školske godine odvijati nesmetano, jer kako kažu očekivanja su da se vakcinacijom većine stanovništva postigne stabilizacija epidemiološke situacije.

- Organizacija nastave od 1. septembra zavisiće pre svega od epidemiloške situacije. Očekuje se da masovna imunizacija i sprovođenje epidemioloških mera dovedu do normalizacije svih segmenata života, uključujući i nastavu i proces obrazovanja - saopštili su iz Ministarstva.

Član Medicinskog dela Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 Branislav Tiodorović izjavio je da bi moglo da se razmišlja u pravcu ukidanja svih mera ako svi budu disciplinovani.

On je rekao da ako se osnovne mere budu poštovale i ako odziv za vakcinaciju bude dobar kao što je do sada, biće moguće selektivno popuštanje mera.

Četvrta faza - maske i distanca



Sasvim izvesno je jedno - poslednje čega ćemo se rešti su maske i održavanje socijalne distance.

Pred nama je tek postizanje prvog procenta od 60 odsto imunih. Sa tim procentom imunih imaćemo i dalje oboljevanja, korona će biti i dalje među nama, moraćemo da držimo distancu, deo mera neminovno ostaje, maske ne padaju. Ali 60 odsto je dovoljan broj građana otpornih na Kovid19 da nemamo više velike talase, veliki broj obolelih, prepune bolnice. Postotak od 60 odsto imunih omogućava sprečavanje nekontrolisanog širenja zaraze i lagodniji, mirniji i manje stresan život.

Skidanje maski možda bi moglo da dođe na red sa 80 odsto imunih.

Ta brojka je ona koju želimo. Gotovo magična. Sa 80 odsto imunih ulazimo u period u kome možemo da kažemo: “Konačno slobodnije dišemo” pa i: “Oslobodili smo se korone”. To je postotak u kome je broj nizak i virus nema više mnogo prostora da se širi. Tada se stvaraju uslovi za potpuno potiskivanje virusa. Na tom broju imunih ulazimo u život bez mera, pa i bez maski. Kako kaže doktor Kon:

- Kovid bi u tom slučaju bio pojedinačno razboljevanje, slučaj koji nema koga da zaražava i da se širi.