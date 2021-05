KAO NEKADA: Grlili se, ljubili i đuskali bez maski! Organizovana žurka sa 3.000 ljudi, a evo i gde!

Njih čak 3.000 u petak se zabavljalo na velikoj žurci u noćnom klubu "Cirkus" (inače nekadašnjem skladištu). Novih 3.000 zabavljaće se danas na istoj lokaciji.

Reč je zapravo o novom projektu kojim se istražuje potencijalno prenošenje koronavirusa u situaciji kada su svi prisutni na žurku došli sa svežim negativnim testom.

Liverpool tonight. We will party again 🙌🙌 https://t.co/nTmdJJ8Wjd