Ivan Tasovac, direktor Beogradske filharmonije i Filip Rodić, novinar Večernjih novosti apelovali su na građane Srbije da se u što većem broju vakcinišu, kako bismo došli do samog kraja pandemije.

Tasovac ističe da je, kada smo već došli do samog kraja pandemije, neophodno, da se i ostatak stanovništva vakciniše.

- Dolazimo do kraja, mislim da i dalje treba biti vrlo oprezan, potrebno je uložiti napor da se vakcinišu ljudi koji se za sada nisu vakcinisali. Srbija je prepuna "Slavica" koje se razumeju u vakcinaciju - dodao je Tasovac.

Tasovac napominje da je za vreme pandemije, Beogradska filharmonija imala više koncerata nego ikada, upravo zbog mera, koje su podrazumevala manja okupljanja u salama.

- Jedna stvar je paradoksalna, mi smo za vreme korone održali više koncerata nego ikada, jer mi smo videvši da moramo da smanjimo broj publike, povećali broj koncerata. Imali smo veliki broj premijera, i sada smo broj jedan orkestar u Evropi po tome koliko nam je bila interesantna sezona - rekao je Tasovac.

Tasovac je govorio i o provokacijama na KiM koje se kako je rekao događaju upravo kada dijalog Beograda i Prištine treba da uđe u novu fazu, ili da se nastavi.

- Svaki put kada dijalog treba da uđe u novu fazu ili da se nastavi, mi tada imamo jasne provokacije koje se dešavaju na KiM, tako da sve što se dešava, je deo pritiska koji se odražava na te razgovore. Razgovori treba da se vode, a oni predstavljaju jedini put ka nekom cilju kom težimo - objansio je Tasovac.

Povodom izjava antivaksera, da vakcine nisu sigurne, Rodić napominje da je u svetu slična situacija, i da postoji realan osnov za preispitivanje pouzdanosti istih jer je vakcina brzo ugledala svetlost dana.

- Postoji realni osnov, jer su te vakcine razvijene brzo, i brzo smo došli do spasa u ovoj situaciji, i razumem da to izaziva opreznost. Ali, to nije samo nama svojstveno, to je u celom svetu, međutim, ljudi će vremenom uvideti da je vakcinacija dobra - dodao je Rodić.

Povodom navoda da li treba da se primi treća doza vakcine, on ističe da je svima već bilo poznato, da je vakcinama rok trajanja ograničen.

Ja ne znam odakle dilema oko treće vakcine, ali koliko mi je poznato, znali smo da je rok trajanja ograničen, i da će morati iznova da se radi - nastavljao je Rodić.

Povodom vršnjačkog nasilja koje je u proteklih par dana glavna tema, Rodić napominje da posledice treba da snose roditelji dece koja su vršila nasilje.

- Meni je sve to strano, ali mislim da treba obratiti pažnju na roditelje, jer odatle sve kreće. Ovako laički ću se zaustaviti na toj liniji, da roditelji treba da snose odgovornost - dodao je Rodić.

