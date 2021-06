DELTA SOJ KORONE DO KRAJA AVGUSTA DOMINIRA: Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti izdao važno upozorenje!

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorio je da Delta verzija koronavirusa, koja se prvo pojavila i Indiji i važi za najzarazniju, mogla bi do kraja avgusta prisutna skoro u 90 posto slučajeva novih zaraza u Evropskoj uniji.

ECDC je ponovo pozvao stanovništvo EU da de vakcinišu i saopštili da postoje dokazi, da su oni koji su primili prvu dozu vakcine od dve, slabije zaštićeni od zaraze sa delta verzijom, nego od ostalih verzija koronavirusa, bez obzira koju vrstu vakcine su primili. Potpuna vakcinacija na frugoj strani obezbeđuje skoro jednaku zaštitu od verzije delta.

ECDC predviđa da bi verovatno delta verzija koronavirusa do početka avgusta bilia prisutna skoro u 70 posto slučajeva kod novozaraženih, a do kraja avgusta u 90 posto. Takođe ECDC predviđa da u slučaju 50 postotnog smanjenja epidemioloških mera do 1. septembram verovatnoća zaraze povećaće se u svim starosnim grupama, a najviše kod starijih od 50 godina.

Scenario o kome piše Javni servis Slovenije ukazuje da svaka relaksacija mera tokom leta, koji su bili aktivni tokom juna, bi mogle da dovedu do brzog povećanja dnvenih slučajeva zaraze u svim starosnim grupama i sa tim dovesti do povećanja broja bolničkih i smrtnih slučajeva, koji bi se izejdnačili sa onim u Evropi koji bi dostigli jednaki nivo kao prošle jeseni, ako se ne donesu dodatne mere.

ECDC zato između ostalog poziva da treba dostići što pre punu vakcinaciju u svim grupama posebno onim najugroženijim kojima preti najteži oblik koron sa čime bi smanjili rizik za hospitalizaciju i smrt.

Indija

Indija je upozorila da se pojavila nova verzija koronavirusa pod oznakom "delta plus" koja je otkrivena u saveznim državama Maharastra, Kerala in Madhja Pradeš. Kako izveštava Al Džazira, novi soj koronavirusa je još više zarazan i u većoj meri se povezuje sa receptorima u plućnim ćelijama, a u toku su istraživanja mogućnosti da se antitela na ovu verziju slabo reaguju.

Zdravstvene vlasti upozoravaju da bi upravo zbog nove verzije delta plus u Indiji pokrenut novi talas pandemije koronavirusom. Inače poslednje informacije govore da je u ovoj državi registrovano 50. 848 novozaraženih od čega je 1.358 ljudi umrlo od korone. Ukupno u Indiji koronavirusom se zarazilo 30 miliona ljudi, a umrlo je 390.660 obolelih.

Delta plus otkrivena još u devet država: Ujedinjenom kraljevstvu, Švajcarskoj, Nepalu, SAD, Rusiji, Indiji, Japanu, Portugalu, Kini.

U SAD za više od 20 procenata novozaraženih koronavirusom u SAD u zadnjih 14 dana pripisuju upravo verziji delta.

Portugal

Portugal se plaši četvrtog talasa epidemije korone, jer se u ovoj državi ubrzano širi nova verzija koronavirusa delta, čiji udeo među novozaraženim u Lisabnu iznosi 60 posto.

Da bi sprečili širenje virusa prošle nedelje ograničena su sva putovanja prema Lisabonu i iz prestonice Portugala u ostali deo zemlje.