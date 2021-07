POTRESAN SNIMAK! Direktor bolnice JECAO kada je shvatio da nema više kiseonika za bolesne od korone!

Naime, direktor lokalne javne bolnice u Mateuru je briznuo u plač kada je u toku poziva shvatio da neće dobiti nove zalihe medicinskog kiseonika za svoje pacijente.

Tunis, gde je broj zaraženih probio sve rekorde, suočava se sa opštom nestašicom kiseonika, a domaća proizvodnja nije u mogućosti da isprati znatno povećanu potražnju.

U mnogim bolnicama rezerve su na izmaku i dovoljne su za svega nekoliko sati što znači gotovo sigurnu smrt za mnoge pacijente koji se bore sa upalom pluća izazvanom korna virusom.

