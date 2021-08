ČAK 98,5 ODSTO PREMINULIH OD KOVIDA NISU BILI VAKCINISANI: Istraživanje jasno pokazalo koliko je imunizacija spasonosna!

Masovnom vakcinacijom možemo se zaštititi novih sojeva virusa Kovid-19, saopštio je nemački Institut „Robert Koh“.

U poslednjih mesec dana u Nemačkoj, samo 15 odsto simptomatskih zaraza otpada na vakcinisane, dok je 85 odsto zaraženih sa simptomima nevakcinisano.

Kod onih koji završe na bolničkom lečenju nevakcinisani čine oko 92 odsto, dok je 99,2 odsto onih pacijenata koji završe na respiratorima i odeljenjima intenzivne nege, pokazuju podaci od februara do danas.

Kako objašnjavaju i naši lekari, više od 90 odsto ljudi koji završe na bolničkom lečenju u Srbiji su oni koji se do sada nisu vakcinisali, jer kako kažu, ukoliko neko primi svoje prve dve doze, ne zarazi se u razmaku od dve do tri nedelje, on je zaštićen od težeg oblika zaražavanja virusom korona.

Anesteziolog dr Aleksandar Nikolić izjavio za „Blic“ da vakcinisana osoba sa obe doze, koja je stekla imunitet, poštujući mere zaštite između dve doze i period potreban za stvaranje zaštite posle druge doze, ne završava u bolničkoj postelji jer ne razvija tešku kliničku sliku.

- U velikom broju slučajeva oni koji završe na respiratoru su nevakcinisani ljudi sa komorbiditetima koji su starije starosne životne dobi. Bolest sa delta sojem je isti, po simptomatologiji sve je preslikano kao što je bio prethodni soj. Delta je zarazniji samo. Mlađa populacija je tu prenosnik, kod njih se ne ispoljava ta teška klinička slika možda, ali zaražavaju starije koji završe u bolnici. Starije osobe dovodiće do velikog procenta oboljenja jer su mlađi nevakcinisani, tako da su stariji svakako na udaru, izjavio je dr Nikolić.

Od početka februara, kada je u vakcinacija u Nemačkoj uzela maha, u vezu sa koronom se dovodi smrt 335 osoba koje su bile potpuno vakcinisane. To je svega 1,5 odsto svih smrtnih slučajeva u vezi sa koronom, saopštio je u petak Institut „Robert Koh“. Ostalih 98,5 odsto smrtnih slučajeva pogodili su nevakcinisane, prenosi Dojče vele. U poslednjih šest meseci, samo je jedna osoba mlađa od šezdeset godina umrla od korone, a da je bila vakcinisana.

-Brojke nedvosmisleno potvrđuju da vakcine dobro štite – posebno od teškog protoka bolesti - rekao je Karsten Valc, generalni sekretar Nemačkog društva za imunologiju, za magazin Špigel. To važi i kada je u pitanju delta soj virusa, iako se njime i vakcinisani lakše mogu zaraziti.

Institut „Robert Koh“ zvanično računa da je do sada vakcinisano 58,5 odsto stanovništva. Nezvanično, ta brojka bi mogla da bude i viša zbog neurednog vođenja statistike ili mogućnosti da se neko vakcinisao u inostranstvu, piše Dojče vele.

Potrebno je povečati obuhvat vakcinacije

U Srbiji je broj vakcnisanih prešao 50 odsto, ali za stvaranje jakog odbrambenog bedema potreban je veći obuhvat vakcinacije, od 65 do 70 odsto. Među onima koji bi trebalo da se vakcinišu su mladi ljudi koji su u najvećoj meri u cirkulaciji, i mogu uticati na dalje širenje virusa.

S druge strane, broj u kovid ambulanti i njihovi kapaciteti biće povećani, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar nakon sastanka sa direktorima kovid bolnica koji je održan jutros.

- Cilj nam je da sve koji obole od korone prepoznamo i krenemo sa lečenjem - rekao je ministar i dodao da sada može da se vidi koliko ima značaja što su napravljene kovid bolnce u Batajnici i Kruševcu, a za par dana će i u Novom Sadu. Naveo je i da se broj obolelih na bolničkom lečenju povećeva.

- Mi smo jednu šansu propustili. Imali smo dovoljno vakcina i na vreme, ali se nismo vakcinisali. Time što se nismo vakcinisali, dali smo koroni prostora da opstane, mutira i pitanje je koliko će reagovati na postojeće vakcine. Mi više od ovoga ne možemo da uradimo – izjavio je Lončar, i dodao da građani treba da odluče da li ćemo propustiti još jednu.

Kako je objasnio, treba svi da znaju da iz problema sa koronom nećemo izaći ako ne budemo imali dovoljno vakcinisanih.

- Iz problema sa koronom nećemo izaći godinama ako ovako nastavimo - naveo je ministar zdravlja.