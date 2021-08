DELTA SOJ SATIRE MUŠKARCE U SRBIJI: Čak 80 odsto hospitalizovanih su muškog pola i nisu vakcinisani!

Delta soj korone, koji ima čak 90 odsto inficiranih u Srbiji, najjače udara na muškarce, one nevakcinisane, pokazatelji su iz kovid bolnica. Čak 80 odsto hospitalizovanih su muškog pola, a u bolnici u Batajnici polovina pacijenata su muškarci mlađi od 35 godina. Tek svaka peta mlada osoba je vakcinicana u Srbiji, a novozaraženih je juče bilo 983.

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja, istakao da su mladi najveći problem i najpogođeniji.

- Broj pregleda je 8. avgusta bio 680, a već tri dana kasnije više od 1.000. Imamo veći broj prijema i moramo biti spremni na ono što nas očekuje. Zahuktava se četvrti talas i pravu snagu ćemo tek osetiti. Oko 80 odsto hospitalizovanih su muškarci, a zajedničko im je to što su nevakcinisani, uglavnom povratnici s letovanja ili veselja, svadbi, izlazaka, noćnih provoda - naglasio je Đerlek za Javni servis i dodao:

- U kovid bolnici u Batajnici već imamo 150 hospitalizovanih, od čega je 90 odsto na kiseoničkoj potpori, a čak 50 odsto su muškarci mlađi od 35 godina. Uglavnom je to srednje teška i teška klinička slika. Vakcinisano je 20,2 odsto mladih, što je blag

I beba od 10 dana zaražena

Dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje klinike KBC "Dragiša Mišović", rekla je da je kod njih i beba od 10 dana.

- Bili smo pre dve nedelje sa nula pacijenata. Diskretno se povećava broj zaražene dece, ali nije alarmantno. Dolaze s blažim simptomima, iz unutrašnjosti. Dobili smo i bebu od 10 dana koja je došla s mamom koja je zaražena. Kreću da dolaze i najmanja deca, koja dobijaju infekciju od roditelja - rekla je ona za Juronjuz Srbija.

Država, naveo je, neće sedeti skrštenih ruku i čekati jesen s ovim merama.

- Pratićemo situaciju na dnevnom nivou i sigurno će jedna od prvih mera biti ograničavanje broja ljudi. U ovom trenutku imamo dozvolu za (okupljanje) 500 ljudi i posebne dozvole kriznog štaba za neke manifestacije, kao što su festivali. Ako bude ovako brz trend zaražavanja, moraće se smanjiti broj ljudi koji se mogu okupiti na jednom mestu - rekao je Đerlek.

PROFIL PACIJENTA U KOVID BOLNICI

- muškarac

- mlađi od 35 godina

- nevakcinisan

- na kiseoničkoj potpori

- ima srednje tešku ili tešku kliničku sliku

- zarazio se na odmoru u inostranstvu/noćnom provodu/veselju

Inače, delta soj, za koji je sekvenciranjem potvrđeno da je prisutan kod 90 odsto zaraženih, u Srbiji se toliko lako širi da jedan inficirani prenese virus na sedam osoba.

Epidemiolog dr Predrag Kon izjavio je da se naredne sedmice mogu očekivati četvorocifreni brojevi novozaraženih i da je "jasno da bi trebalo doneti vrlo ozbiljne restriktivne mere".

- Nisam siguran da će do toga doći, ali sam sasvim siguran da će medicinski deo kriznog štaba na tome insistirati. Ono što bi moglo da se krajnje zaoštri su ti kontakti gde do prenošenja najviše dolazi, a to je noćni život, muzika, sve što oduševljava mlade u ovo doba godine i jasno je da bi tu moralo doći do restrikcije radnog vremena, sve ono što je krajnje nepopularno. Vrlo sumnjam da će biti doneto - rekao je Kon za TV Prva i dodao da je opšte poznato da se mere protiv korone na poštuju, kao i da na epidemiološku situaciju ne utiče dominantno povratak građana s letovanja, već ponašanje ljudi.

Roditelji za decu biraju virus, ako ih ne vakcinišu

Predrag Kon je izjavio da roditelji koji ne žele da vakcinišu decu (stariju od 12 godina) zapravo biraju virus. Upitan da li roditelji odbijaju da vakcinišu decu jer nema dovoljno studija na deci, rekao je:

- Aman, ljudi, da li neko veruje da ovde postoje neki idioti koji će staviti zdravlje dece iznad drugih stvari. Sve relevantne institucije u Srbiji odobrile su upotrebu vakcine za decu. Istakao je i da samo 12 antivakcinaša pokriva 73 odsto interneta, a uticajni su.

- Dakle, pod uticajem pojedinaca, zloupotrebom straha i brige roditelja stvaraju zabunu kod roditelja. Vrlo je jasno da je roditelj izabrao da dete izloži virusu kada je odlučio da ga ne vakciniše - ponovio je Kon.

Uvesti kovid propusnice

Virusolog Milanko Šekler izjavio je da je umesto pooštravanja mera logično uvođenje pravila da za ulaz u ugostiteljske objekte i odlazak na javna okupljanja pojedinac mora da bude vakcinisan, da je preležao koronu ili da ima negativan test.

- Ne vidim zašto bismo sad morali svi da budemo zatvoreni, onih 50 odsto vakcinisanih i oni koji nisu, zato što neki neće da se vakcinišu. Zadržavam stav da im je to pravo, ali nije mi jasno zašto sada najavljujemo rigoroznije mere u odnosu na situaciju, a ta situacija se odvija pred našim očima - kazao je Šekler za RTS i naveo primer Mađarske, gde je manje od 100 novoobolelih, a koristili su vakcine kao i Srbija - preovlađuju "sinofarm" i "sputnjik V", ali imaju i veliki broj vakcinisanih.

