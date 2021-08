TREĆA DOZA PUNOM PAROM Buster kao oružje protiv delta soja: Srbija među prvim zemljama koje su je uvele, a evo kako je u drugim državama

Dok veći deo sveta još čeka prve doze vakcine protiv kovid-19, mnoge bogatije zemlje planiraju dodatne injekcije.

Najpre su samo Izrael i Mađarska najavili planove za treću dozu ovog leta, ali sada su mnoge veće nacije u Evropi, kao i SAD, nagovestile da će na jesen nuditi takozvane "buster vakcine" ili, u nekim slučajevima, kao na primer u Srbiji, već su počele da ih uvode.

Razvijenije zemlje kreću se brzo - ponekad čak i brže od preporuka naučnika - iz straha da će delta soj podstaći širenje infekcija, nakon što su prikupljeni dokazi koji pokazuju da se efikasnost vakcine Bajontek/Fajzer, vakcine koju najviše koristi bogatiji svet, s vremenom smanjuje, piše Politiko.

To je, međutim, kontroverzno, s obzirom na to da velika većina svetskog stanovništva nije primila ni prvu dozu. Svetska zdravstvena organizacija zatražila je od zemalja da obustave davanje treće doze do kraja septembra, do kada se nada da će najmanje 10 odsto stanovništva svake zemlje biti vakcinisano.

Ali mnoge zemlje već vakcinišu punom parom, iako se planovi u velikoj meri razlikuju od zemlje do zemlje.

Austrija

Austrija je rekla da će treća doza vakcine biti ponuđena šest do devet meseci nakon druge doze, a njapre će se davati stanovnicima domova za negu, zatim ljudima starijim od 65 godina, onima sa određenim bolestima zbog kojih su izloženi povećanom riziku od ozbiljnog kovid-19 i svakome ko je primio injekciju Džonson & Džonson ili Oksford/AstraZeneka kao svoju početnu vakcinu.

Svi ostali stariji od 18 godina mogu da prime treću vakcinu devet do 12 meseci nakon poslednje doze.

Ljudi će moći da se jave od 17. oktobra, ali ministar zdravlja Volfgang Muckstein rekao je da bi neke grupe, poput ljudi sa oslabljenim imunitetom, potencijalno mogle dobiti treću dozu ranije nakon konsultacije sa svojim lekarom.

Za treću dozu će se koristiti iRNK vakcine proizvođača

Belgija

Belgija je 18. avgusta najavila da će dati dodatne doze imunokompromitovanim, grupi koju čini između 300.000 i 400.000 ljudi. To su ljudi koji su, na primer, HIV pozitivni, pacijenti sa leukemijom i ljudi kojima je presađen organ.

Vakcinisanje će početi na jesen, a oni koji ispunjavaju uslove biće automatski pozvani na osnovu evidencije osiguravajućeg društva i lekara. Kao i Austrija, i Belgija će za treću dozu koristiti Bajontek/Fajzer ili Moderna.

Francuska

Francuska će ponuditi treću dozu starijim osobama i onima koji su ranjiviji, ali je predsednik Emanuel Makron 5. avgusta rekao da nije doneta odluka da se opštoj populaciji ponudi dodatna doza.

Očekuje se vakcinacija trećom dozom početi u prvim nedeljama septembra, a verovatno će i Francuska koristiti Bajontek/Fajzer ili Modernu, u zavisnosti od toga koja je bila inicijalna vakcina.

Nemačka

Nemačka će ponuditi buster vakcinu ustanovama u kojima žive ugrožene grupe - starije osobe i oni kojima je loš imunitet. Svi ljudi vakcinisani vakcinama Oksford/AstraZeneka ili Džonson & Džonson takođe će imati pravo na treću dozu, ali će ovog puta primiti ili Fajzer ili Modernu.

Kada počinje uvođenje? U septembru, ali u Bavarskoj je već moguće zakazati termin.

Mađarska

Mađarska nudi treću dozu svakome ko je želi od početka avgusta, sve dok je treća doza najmanje četiri meseca nakon poslednje doze. Ali glavni medicinski službenik u zemlji posebno ohrabruje da se jave stariji, oni sa hroničnom bolešću ili oni sa oslabljenim imunitetom.

Odluku o tome koju će vakcinu dati će doneti lekar koji je primenio prethodnu vakcinaciju, ali vlada je izdala zvanične smernice u kojima se poziva na pristup mešanja vakcina.

To znači da ako je neko primio vektorsku vakcinu proizvođača Oksford/AstraZeneka, Džonson & Džonson ili Sputnjik V, sada prima ili vakcinu iRNK ili inaktiviranu vakcinu, poput Sinofarmove. Ako su primili vakcinu iRNK, kao što je BajoNtek/Fajzer, zvanični savet preporučuje ili vektorsku ili inaktiviranu vakcinu.

Irska

Irska planira da ponudi treću dozu starijima od 80 godina, štićenicima ustanova za negu starijim od 65 i godina, zdravstvenim radnicima i ljudima sa određenim zdravstvenim stanjima. Sledeći su na listi oni od 60 do 79 godina, ali vlada je rekla da se još donose odluke o tome kome zatim treba ponuditi dodatnu dozu.

Irska nije zvanično objavila datum početka kampanje, a vlada je navela da bi se vakcine za mogle ponuditi uporedo sa vakcinom protiv gripa počevši od septembra ili oktobra.

Vlada nije zvanično odredila koje će se vakcine koristiti, ali je šef zdravstvene službe rekao da vlada zaustavlja dalje isporuke vakcina Oksford/AstraZeneca i Džonson & Džonson.

Litvanija

Litvanija je odobrila treću dozu za pacijente sa oslabljenim imunološkim sistemom, pri čemu ova grupa može da dobije vakcinu 180 dana nakon druge doze. Davanje treće doze je počelo u avgustu.Ministarstvo zdravlja je reklo da je verovatno da će drugi ljudi koji žele treću dozu moći da je dobiju u poslednja tri meseca u godini. Ova zemlja trenutno nudi samo Fajzerovu vakcinu za treću dozu.

Luksemburg

Ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom su jedina grupa koja ima priliku da dobije treću dozu u Luksemburgu, a još ne postoji plan za otvaranje ponude široj populaciji. Ali vlada je rekla da razmatra da daje treću dozu osobama stariji osobama i onima koji žive u staračkim domovima. Oni sa oslabljenim imunitetom već mogu da dobiju dodatnu dozu. Daju se iRNK vakcine.

Malta

Malta planira da da treću dozu imunokompromitovanim osobama i starijim osobama koje žive u domovima za negu. Vakcinisanje trećom dozom će se dogoditi sredinom septembra.

Vlada tek treba da odredi koje će se vakcine koristiti.

Srbija

Srbija posebno preporučuje treću dozu

imunokompromitovanim osobama i starijim osobama, ali svako ko je vakcinisan pre najmanje šest meseci može da se prijavi za treću dozu,

Vakcinacija trećom dozom je počela sredinom avgusta.

Srbi mogu da biraju koju vakcinu žele, bez obzira na prethodne injekcije. Zemlja nudi veliki izbor vakcina iz Rusije, Kine i zapadnih kompanija.

Slovenija

Slovenija je takođe već počela sa davanjem treće doze ugroženijim ljudima među kojima su oni sa transplantima organa, oni sa oslabljenim imunitetom i hroničnim stanjima.

Slovenci treba da čekaju bar četiri nedelje između druge i treće doze. U zemlji se za treću dozu koriste samo iRNK vakcine.

Švedska

Švedska je najavila program vakcinisanja dodatnom dozom za ljude koji su u opasnosti od teške bolesti izazvane virusom, poput starijih osoba.

Vakcinisanje trćom dozom ranjivih ljudi počeće ove jeseni. Međutim, Švedska agencija za javno zdravlje je saopštila da očekuje da će se treća doza većini odraslih dati tek sledeće godine. Švedska agencija za javno zdravlje saopštila je da će se u narednih nekoliko godina vakcinacije verovatno sprovoditi upotrebom neke iRNK vakcine ili nekom od vakcina na bazi proteina (kao što su vakcine Novavaks i Sanofi, koje su obe još u razvoju).

Velika Britanija

Velika Britanija je saopštila da se nada uvođenju dodatne doze za najugroženije. Prva faza bi uključivala

imunokompromitovane, one koji žive u staračkim domovima, one sa 70 i više godina i ljude koji se smatraju izuzetno ranjivim, kao i zdravstvene i socijalne radnike. Druga faza bi obuhvatila odrasle osobe starije od 50 godina, kućne kontakte ljudi sa oslabljenim imunitetom i odrasle od 16 do 49 godina koji su u rizičnoj grupi za korona virus. Međutim, konačno zeleno svetlo za program treba da da Zajednička komisija za vakcinaciju i imunizaciju, grupa nezavisnih stručnjaka koji savetuju vladu o vakcinacijama.

Vakcinacija trećom dozom bi trebalo da počne u septembru, a za sada se ne zna kojom vakcinom.

SAD

Administracija predsednika Džoa Bajdena preporučila je dodatnu dozu osam meseci nakon završetka prve runde vakcinacije. Ovo se trenutno odnosi samo na ljude koji su primili vakcine Moderna ili Bajontek/Fajzer, ali se očekuje da će ponuditi i dodatnu dozu za ljude koji su primili vakcinu Džonson & Džonson, koja je davana u jednoj dozi. Odluka zavisi od odobrenja američke Uprave za hranu i lekove i pregleda od strane savetodavnog odbora Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Vakcinacija počinje u septembru, a za sada se razmatra korišćenje samo iRNK vakcina.

Izrael

Izrael je prva zemlja koja je preporučila dodatnu dozu i trenutno ih nudi svima koji imaju najmanje 40 godina i ljudima u opasnosti od teške bolesti izazvane korona virusom, kao i zatvorenicima i radnicima zatvora.

Izrael je u julu počeo da nudi dodatnu dozu imunokompromitovanim osobama i to Fajzerovu.

Zemlja je najpre koristila isključivo Fajzerovu vakcinu za prvu rundu vakcinacije, ali se očekuje da će početi da koristi i Modernu za prvu i drugu dozu, pa bi se moglo očekivati da se ove vakcine koriste i kao buster vakcine.

I druge evropske države razmatraju uvođenje buster vakcine, ali se za sada nisu za to odlučile, iz različitih razloga. Čelnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekao je da će verovatno biti potrebna treća doza, ali zemlja još nije objavila formalne planove za taj program.

S druge strane Poljska, na primer, čeka rezultate istraživanja kako bi utvrdila da li ima potrebe za trećom dozom, a Portugal želi da zna preporuke Evropske agencije za lekove pre nego što donese odluku. Grčka, Bugarska, Slovačka, Španija, Italija, Letonija, Finska i drugi i dalje razmišljaju.

